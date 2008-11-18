مصوبات سفر اول دولت به ابهر 80 درصد پیشرفت دارد

غلامحسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در دور اول سفر رئیس جمهوری به استان زنجان 29 طرح و مصوبه برای پیشرفت و توسعه شهرستان ابهر تصویب شده بود.
وی با اشاره به اجرایی شدن این پروژهها گفت: این پروژهها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که حتی پیشرفت برخی از طرحها به صددرصد نیز رسیده است.
فرماندار ابهر با اشاره به اینکه سفر ریاست جمهوری به استانها و به ویژه شهرستانها برکات فراوانی داشته و دارد، تصریح کرد: این سفرها موجب میشود تا اعضای هیئت دولت با حضور در شهرستانهای مختلف با مشکلات آنها آشنا شده و برای آن چاره اندیشی کنند.
وی با اشاره به آمادگی شهرستان ابهر برای دور دوم سفر رئیس جمهوری گفت: از چند ماه پیش کمیتههای مختلف تشکیل شده و در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته است.
رجبی گفت: با تلاشهای که صورت گرفته امیدواریم در این سفر شاهد اخذ تصمیات مهم برای توسعه و پیشرفت شهرستان ابهر باشیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات و برخی نیازهای شهرستان ابهر برای این سفر آماده شده است، تصریح کرد: در این سفر در زمینه کشاورزی، صنعت و به ویژه آب کشاورزی و شرب مردم طرحهایی آماده شده است.
فرماندار ابهر بخش حمل و نقل این شهرستان و راههای شهری و روستایی و آموزش عالی، آموزش و پرورش را از دیگر مواردی اعلام کرد که برای این بخشها طرح آماده شده است.
رجبی با اشاره به اینکه شهرستان ابهر از مناطق مهم استان در بحث گردشگری است، اظهار داشت: در این زمینه و برای توسعه گردشگری شهرستان نیز طرحهایی آماده شده که امیدواریم با تصویب در هیئت دولت، کارهای عملی در این زمینه آغاز شود.
رجبی مهار آبهای روان را نیز از دیگر اولویتهای این شهرستان اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز در تلاش هستیم از حضور هیئت دولت در استان استفاده لازم را داشته باشیم.
