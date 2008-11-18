طرح تبدیل دو بخش زنجانرود و قره پشتلو به شهر آماده ارائه است

آراض ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، سفرهای استانی را فرصتی مناسب برای ارائه خواسته ها و مطالبات مردم مناطق مختلف کشور دانست و افزود: در دور دو سفر رئیس جمهور و هیئت دولت سعی خواهیم کرد نسبت به توسعه بخش ها و شهر های مختلف شهرستان زنجان همانند زنجانرود و قره پشتلو تلاش کنیم.
وی در ادامه با یادآوری اینکه شهرستان زنجان داری توانمندیها و پتانسلهای خوبی در زمینه صنعت است، بیان داشت: در سفر هیئت دولت بحث احداث شهرک صنعتی شماره چهار و ناحیه صنعتی قره پشتلو پیشنهاد خواهد شد.
ضیایی با اشاره به ممنونیت حفر چاه برای کشاورزان شهر زنجانی در فاصله 30 کیلومتری شهر ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که در دور دوم سفر مطرح خواهد شد تلاش برای لغو ممنوعیت حفر چاه در 30 کیلو متری شهر زنجان است که این مسئله را پیشنهاد خواهیم داد.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه هر یک از وزرا با اختیارات کامل در این سفر و در شوراهای اداری شهرستانها حضور خواهد داشت، تصریح کرد: این ورزا با اختیارات کامل در شهرستانها حضور خواهند داشت و تصمیات لازم را خواهند گرفت.
وی در ادامه از تشکیل 11 کمیته مختلف برای حضور رئیس جمهوری و انجام دور دوم سفر در شهرستان زنجان خبر داد و افزود : از ماهها پیش شهرستان زنجان نیز مانند دیگر شهرستانهای استان برای این سفر آمادگی خود را اعلام کردهاند.
فرماندار زنجان، با اشاره به اینکه رسیدگی به نامهها از کارهایی است که در این سفر انجام خواهد شد، تصریح کرد: صندوقهایی برای این منظور از ماهها پیش در مقابل فرمانداری زنجان تعبیه شده و صندوقهای پستی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
