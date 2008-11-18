مردم خرمدره خواستار احیای شرکت مینو هستند

صادق صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: کارخانه مینوی خرمدره به عنوان یک شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد شهرستان خرمدره زمانی بیش از سه هزار نفر کارگر داشت که امروز تنها هزار و 200 نفر در این شرکت مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در شهرستان خرمدره سال گذشته 14 درصد بوده که امروز این رقم رو به افزایش است.

صدری با تاکید بر اینکه اشتغال موجب ایجاد تحول می شود از دکتر احمدی نژاد خواست در سفر به استان زنجان نسبت به رسیدگی به امور این کارخانه و احیای آن دستور دهد.

رئیس شورای شهر خرمدره خواستار توجه جدی رئیس جمهور و هیئت دولت در دور دوم سفر به شهرستان خرمدره شد و گفت: از ر ئیس جمهور انتظار داریم دستور مشخص شدن حریم و محدوده شهرستان خرمدره را ارائه نمایند.

صدری، ساماندهی حریم رودخانه واقع در محدوده شهر خرمدره، ساماندهی سیستم دفع فاضلاب و مشخص شدن محدود شهرستانهای خرمدره و ابهر را از دیگر انتظارات مهم مردم شهرستان خرمدره از هیئت دولت در دور دوم سفر به استان زنجان شد.

صدری افزود: ما می خواهیم حدود شهر خودمان را با همسایه ضلع شرقی مشخص شود و به نوعی این همسایه ضلع شرقی به محدود ما تجاوز کرد و احساسات 50 هزار نفر از مردم خرمدره را جریحه دار کرد.

رئیس شورای شهر خرمدره از رئیس جمهور می خواهیم حد و حدود شهر خرمدره را حداقل تا حدود ثبتی مشخص نمایند.