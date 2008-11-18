صنعت استان زنجان جوابگوی نیازهای مردم این استان نیست

مرتضی ریحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به مسئله فوق نیاز است مسئولان در ایجاد واحدهای مادر مانند پتروشیمی، پالایشگاه و منطقه آزاد صنعتی و تجاری در استان اقدامات اساسی صورت دهند.

وی ادامه داد: افزایش درآمد اقتصادی مردم ، ایجاد شهرک‌های مسکونی برای جوانان واگذاری پادگان برای ساخت مسکن جوانان، کارگران و کارمندان، اعطای زمین برای ایجاد دانشگاه علمی کاربری برای کارگران و افزایش شریان‌های مهم شهر زنجان با توجه به معضل ترافیک از جمله اموری است که باید به آن پرداخته شود.

ریحانیان تاکید کرد: تا زمانی که به تولید بها ندهیم شکوفایی اقتصادی نخواهیم داشت و برای دستیابی به این شکوفایی ناگزیر به ایجاد تولیدی‌های زودبازده و مجتمعهای کشت و صنعت‌ به صورت سهامی عام که آحاد جامعه در آن مشارکت داشته و بازدهی اقتصادی مناسبی دارند، هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان افزود: رئیس جمهوری به مطالبات و خواسته های جامعه کارگری استان زنجان توجه نمایند و از اصلاح قانون کار جلوگیری کنند.