۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صنعت استان زنجان جوابگوی نیازهای مردم این استان نیست

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: استان زنجان جزو استان‌های نزدیک به پایتخت اما محروم کشور است و تا کنون در توسعه صنعتی در مقایسه با سایر استان‌های جدید التاسیس نتوانسته جوابگوی نیازهای مردم باشد.

مرتضی ریحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به مسئله فوق نیاز است مسئولان در ایجاد واحدهای مادر مانند پتروشیمی، پالایشگاه و منطقه آزاد صنعتی و تجاری در استان اقدامات اساسی صورت دهند.

وی ادامه داد: افزایش درآمد اقتصادی مردم ، ایجاد شهرک‌های مسکونی برای جوانان واگذاری پادگان برای ساخت مسکن جوانان، کارگران و کارمندان، اعطای زمین برای ایجاد دانشگاه علمی کاربری برای کارگران و افزایش شریان‌های مهم شهر زنجان با توجه به معضل ترافیک از جمله اموری است که باید به آن پرداخته شود.

ریحانیان تاکید کرد: تا زمانی که به تولید بها ندهیم شکوفایی اقتصادی نخواهیم داشت و برای دستیابی به این شکوفایی ناگزیر به ایجاد تولیدی‌های زودبازده و مجتمعهای کشت و صنعت‌ به صورت سهامی عام که آحاد جامعه در آن مشارکت داشته و بازدهی اقتصادی مناسبی دارند، هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان افزود: رئیس جمهوری به مطالبات و خواسته های جامعه کارگری استان زنجان توجه نمایند و از اصلاح قانون کار جلوگیری  کنند.

 

