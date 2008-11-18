هیئت دولت به عمران شهری استان زنجان توجه ویژه داشته باشد

محمد عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: خوشبختانه استاندار جدید زنجان نگاه مناسبی به توسعه شهری دارند و این قضیه به نفع مردم استان تمام خواهد شد و شهرداری نیز چند طرح برای سفر دور دوم هیئت دولت به استان پیشنهاد داده است که در صورت تصویب، می تواند گره های شهری را باز نماید.

وی ادامه داد: یکی از این پروژه ها احداث پل روگذر چهار راه صدف است که پیشنهاد دادیم کمک مالی کنند و پروژه دیگر احداث پل روگذر سه راهی بیجار بود که استاندار نیز به این پروژه عنایت دارند و از سوی دیگر بحث عبور و مرور و آسفالت شهری است که امیدواریم هیئت دولت در رابطه با تخصیص اعتبارات، عنایت ویژه داشته باشند زیرا امسال اقدامات مناسبی در زمینه آسفالت ریزی معابر سطح شهر زنجان صورت گرفته و اگر این کمکها ادامه یابد و بخواهیم در سال بعد نیز با این سرعت حرکت کنیم تنها 20 تا 30 درصد از مشکلات آسفالت شهر حل خواهد شد.

عزیزی به اولویتهای سفر هیئت دولت به استان اشار کرد و افزود: فکر می کنم پیگیری مصوبات دور اول سفر و نیز مصوباتی که برای دور دوم در نظر گرفته شده است، مهمترین اولویت به شمار می رود.