33 هزار بازرسی در طرح نظارتی بازرگانی لرستان صورت گرفت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در پی بازرسیهای صورت گرفته از سطح واحد های اقتصادی لرستان بیش از چهار هزار و 620 پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

وی یادآور شد: با توجه به فعالیت های نظارتی انجام شده در این سازمان و بر اساس گزارش تحلیلی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در سال جاری، معاونت نظارت و بازرسی بازرگانی لرستان پس از استان تهران با 69 هزار و 514 بازرسی مقام دوم کشور را کسب کرد.