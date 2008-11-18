۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

33 هزار بازرسی در طرح نظارتی بازرگانی لرستان صورت گرفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: در قالب طرح های بازرسی ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در سالجاری بیش از 33 هزار و 518 مورد بازرسی از سطح واحد های تولیدی و خدماتی این استان صورت گرفت.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در پی بازرسیهای صورت گرفته از سطح واحد های اقتصادی لرستان بیش از چهار هزار و 620 پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

وی یادآور شد: با توجه به فعالیت های نظارتی انجام شده در این سازمان و بر اساس گزارش تحلیلی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در سال جاری، معاونت نظارت و بازرسی بازرگانی لرستان پس از استان تهران با 69 هزار و 514 بازرسی مقام دوم کشور را کسب کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطر نشان کرد: عملکرد معاونت نظارت و بازرسی بازرگانی لرستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 300 درصد رشد برخوردار است.

کد مطلب 784994

