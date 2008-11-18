عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"محمد رضا شیبانی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روزگذشته با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان در بیروت دیدار کرد.
-منابع فرانسوی تاکید کردند: 400 پایگاه نظامی آمریکایی درعراق نتیجه توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن است.
-منابع خبری اعلام کردند : محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نظر دارد نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب را تحریم کند.
-مسئولین استان بصره عراق از پارلمان این کشور خواستند تا موضع قاطعی دربرابر توافقنامه امنیتی اتخاذ کند.
-موشه یعلون فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد: تل آویو در نظر داشت تا یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین را ترور کند.
-طالبان تهدید کرد: درصورتی که نیروهای فرانسه از افغانستان خارج نشوند به منافع این کشور حمله خواهد کرد.
-کاسپاروف از مخالفان سیاسی دولت روسیه پیش بینی کرد که دوره ریاست مدودوف رئیس جمهوری این کشور کوتاه خواهد بود.
-چین درمخالفت با غرب اعلام کرد : برنامه ای برای اعزام نیرو به افغانستان ندارد.
-پاکستان توافق با آمریکا درباره حمله به خاک این کشور را تکذیب کرد.
-مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد: عقب نشینی از عراق به شرایط امنیتی این کشور بستگی دارد.
-گوردون جاندرو از سخنگویان کاخ سفید گفته است طالبان خشونت ها را کنار نگذاشته و هیچ نشانه ای برای مذاکره از خود نشان نداده است.
