کمیته فنی عامل اصلی شکست کاراته در ژاپن است

مهدی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای کمیته فنی فدراسیون کاراته که مانع از حضور ناظریان و گروه کاری او در راس تیم‌های ملی شدند، اکنون باید جوابگوی نتایج ضعیف این تیم در مسابقات جهانی باشند.

وی ادامه داد: افرادی که خود را مغز متفکر کاراته ایران می دانند و با مشاوره غلط کاراته را به بیراه بردند مقصر اصلی شکست‌های تیم ملی هستند. آنها امروز نباید خود را کنار کشیده و دیگران را برای پاسخ‌گویی روانه میدان کنند.

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نباید خواجه حسینی را سپر نتایج ضعیف تیم ملی کنند چرا که او تلاش خود را به کار گرفت اما برخی اختلافات با مدیر تیم‌های ملی مانع از اجرای صحیح برنامه‌ها و در نهایت ناکامی ژاپن شد.

دارنده اولین مدال طلا کاراته ایران در مسابقات جهانی ادامه داد: تیم ملی ترکیه در جام وحدت و دوستی مغلوب تیم ایران شد اما این تیم با همان نفراتی که به تهران آمده بود قهرمان کومیته تیمی مسابقات جهانی شدند و ما خیلی زود حذف شدیم. چگونه است دیگران این چنین نتیجه می گیرند ولی ما نمی توانیم از سرمایه‌های خود بهره ببریم.

عموزاده در پایان تصریح کرد: شکست نفرات باتجربه که ماه‌ها در اردوی تیم ملی زیر نظر کادر فنی تمرین می کردند، نمی تواند توجیه فنی داشته باشد و باید مسئولان دلایل آن را به دقت بررسی کرده و اعلام کنند.