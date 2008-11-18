عقب نشینی از عراق به شرایط امنیتی بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مایکل مولن" در یک کنفرانس خبری و پس از آنکه عراق توافقنامه امنیتی را امضا کرد، به اظهار نظر پرداخت.

وی گفت: فرماندهان ارشد آمریکا در عراق گفته اند که به نظر آنها نیروهای عراقی آماده دفاع از خودشان ظرف سه سال آینده خواهند بود.

مولن افزود:" من می گویم اگر این بهبود اوضاع به شکلی که هم اکنون شاهد آن هستیم، ادامه یابد، آنها خواهند توانست این کار را انجام دهند."

اما وی به این مسئله اشاره کرد که شرایط می تواند در آن دوره زمانی ( سه سال) تغییر کند و اینکه آمریکا به گفتگو با بغداد بر اساس شرایط ادامه خواهد داد.

اظهارات مولن با وعده تبلیغاتی "باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا در تناقض است، زیرا وی گفته بود که ظرف 16 ماه همه نظامیان آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد.

اما مولن گفت که پس از آغاز به کار دولت اوباما تابع اوامر وی خواهد بود و بهترین توصیه نظامی را درباره عراق به وی ارائه خواهد کرد.