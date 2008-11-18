مراحل پایانی راه اندازی آب شیرین کن آبادان

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه به زودی کام مردم صبور آبادان با افتتاح آب شیرین کن این شهر شیرین خواهد شد، عنوان کرد: آب شیرین کن این شهرستان با ظرفیت 10 هزار متر مکعب در شبانه روز در تصفیه خانه دیریفارم نصب شده و آب آن نیز از رودخانه اروند تأمین می شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان توضیح داد: در شبانه روز 10 هزار متر مکعب آب با EC 400 وارد شبکه آبادان خواهد شد که با این اقدام، کیفیت آب شرب مردم بیش از پیش بهبود پیدا می کند.

پویا تولید روزانه آب شرب آبادان را از منبع آبی رودخانه بهمنشیر یکصد هزار متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و اذعان داشت: 40 هزار مشترک مجاز در این شهرستان از خدمات شرکت آبفا بهره می برند.