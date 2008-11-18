طالبان تمایلی برای مذاکره ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، " گوردون جاندرو" طی بیانیه ای اعلام کرد:" ما هیچ نشانه ای از سوی ملاعمر مبنی بر اینکه وی آماده توقف خشونتها، قطع همه ارتباطات با القاعده و حمایت از دولت افغانستان باشد، نمی بینیم."

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم شب گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) گفت که اکنون زمان درستی برای مذاکره با عناصر طالبان نیست.

وی گفت: همین رویکرد به شکلی موفقیت آمیز درعراق و در تلاشها برای مقابله با خشونتها در جاههای دیگر مورد استفاده قرار گرفت .

مولن ادامه داد: گفتگو با آشوبگران در افغانستان امری "بسیار واقع بینانه" است.

وی افزود:" از نظر من ما هنوز در آن مرحله ( گفتگو با طالبان) قرار نداریم."

"حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه هفته جاری گفت که اگر "ملاعمر" رهبر طالبان خواستار مذاکره باشد، امنیت را برای وی تضمین خواهد کرد.

اما طالبان روز گذشته اعلام کرد : تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند با کرزای گفتگو نخواهد کرد.

چندی پیش مذاکرات آشتی ملی افغانستان درعربستان و به ابتکار آل سعود برگزار شد و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند که جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشده است.