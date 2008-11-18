  استانها
  2. خوزستان
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۶

ساخت راه روستای برآفتاب ایذه پس از 150 سال

ساخت راه روستای برآفتاب ایذه پس از 150 سال

اهواز - خبرگزاری مهر: پس از 150سال روستای "برآفتاب" شهرستان ایذه صاحب راه روستایی شد.

مدیر اداره راه و ترابری ایذه به خبرنگار مهر در اهواز گفت: راه این روستای 150 ساله که بسیار سخت گذر و در مرتفع ترین رشته کوه های زاگرس واقع شده است، اکنون پس از ایجاد یک مسیر شکافی و ایجاد راه روستایی مناسب برای این روستا بازگشایی شد.

رحیمی افزود: این راه به طول 10کیلومتر با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته شده است و در این طرح به سبب کوهستانی و سنگی بودن در 90 درصد مسیر، در 6 نقطه صعب العبور آن انفجار صورت گرفت.
 
وی علت طولانی شدن ساخت این راه را بی توجهی مسئولان گذشته به راه روستایی این منطقه دانست.

روستای برآفتاب در70 کیلومتری شمال شرقی ایذه و در مرتفع ترین رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است که 80 خانوار در آن زندگی می کنند. روستای یاد شده هم اکنون فاقد آب آشامیدنی سالم و برق است. 

