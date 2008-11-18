اختصاص 36 هکتار زمین به پارک علم و فناوری خوزستان

مدیر مرکز رشد و فناوری خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این میزان زمین به منظور ایجاد مکانی مناسب برای ایجاد شرکتهای تحقیقاتی و دانش بنیان، تبدیل نتایج پژوهش های دانشگاهی به طرح های تجاری و گسترش ارتباط با صنایع تخصیص داده شده است .



مختاری با بیان اینکه در مرحله نخست برای ایجاد زیرساختها 40میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: واحدهای این پارک پس از تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تخفیف 50 تا 70 درصد ی به پژوهشگران واگذار می شود .

وی با بیان اینکه پژوهشگران دراین پارک ازقوانین مناطق آزاد، معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی به میزان 100 درصد برخوردار می شوند، اظهار داشت: تاکنون 130پژوهشگر، مخترع و کارآفرین به عضویت این مرکز درآمده اند .