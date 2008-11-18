  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

اختصاص 36 هکتار زمین به پارک علم و فناوری خوزستان

اختصاص 36 هکتار زمین به پارک علم و فناوری خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: با موافقت استاندار خوزستان 36 هکتار زمین به منظور ساخت نخستین پارک علم و فناوری استان اختصاص یافت.

مدیر مرکز رشد و فناوری خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این میزان زمین به منظور ایجاد مکانی مناسب برای ایجاد شرکتهای تحقیقاتی و دانش بنیان، تبدیل نتایج پژوهش های دانشگاهی به طرح های تجاری و گسترش ارتباط با صنایع تخصیص داده شده است .
 
مختاری با بیان اینکه در مرحله نخست برای ایجاد زیرساختها 40میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: واحدهای این پارک پس از تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تخفیف 50 تا 70 درصد ی به پژوهشگران واگذار می شود .

وی با بیان اینکه پژوهشگران دراین پارک ازقوانین مناطق آزاد، معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی به میزان 100 درصد برخوردار می شوند، اظهار داشت: تاکنون 130پژوهشگر، مخترع و کارآفرین به عضویت این مرکز درآمده اند . 

کد مطلب 785011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها