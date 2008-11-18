۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

طالبان فرانسه را تهدید به خرابکاری در این کشور کرد

گروه طالبان تهدید کرد در صورتی که فرانسه نیروهای خود را از افغانستان خارج نکند این کشور و شهر پاریس را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طالبان روز گذشته در یک نوار ویدئویی که در شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد، فرانسه را تهدید کرد در صورتی که نیروهای خود را از کشور جنگ زده افغانستان خارج نکند باید عواقب و مسئولیت های آن را بپذیرد.

در این نوار ویدئویی همچنین طالبان با نشان دادن کمین خود در کنار سربازان فرانسوی، مسئولیت کشته شدن 10 سرباز این کشور را که چندی پیش در 60 کیلومتری جنوب کابل کشته شدند برعهده گرفت.

گفتنی است که سال جاری نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به درخواست آمریکا برای مبارزه  با طالبان 700 نیرو به افغانستان اعزام کرده است.

