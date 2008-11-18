۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

برخورد با تقلبهای نرم افزاری-2

ارائه کنندگان نرم افزارهای تقلبی از نظر قانون مجرم شناخته می شوند

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: طبق قانون افراد می توانند نسبت به خرید نرم افزارهای تقلبی به دادگاه شکایت و قضات نسبت به اعاده حق شاکیان رسیدگی کنند.

مهندس باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون پدید آورندگان نرم فزار گفت: این قانون در کشور به تصویب رسیده است و برای پدید آورندگان حق مولف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با تصویب این قانون چنانچه هر نوع نرم افزاری به صورت غیر قانونی عرضه شود شاکیان می توانند شکایات خود را به دادگاههای ارائه دهند.

افخمی همچنین به عرضه نرم افزارهای کپی شده ناشی از شکستن قفل های نرم افزاری اشاره کرد و اظهار داشت: اینها از مصادیق خلاف است و به عنوان جرایم رایانه ای می توان پیگیری کرد.

عضو شورای رسیدگی به جرایم رایانه ای به حقوق کاربران نرم افزارها اشاره و اضافه  کرد: از سوی دیگر در صورتی که کاربران، نرم افزاری را خریداری کنند که به ادعای فروشنده نسخه اصلی باشد ولی پس از مدتی expired شود (تاریخ انقضای آن به پایان برسد) و امکانات آن خلاف ادعا باشد از نظر قانون مجرم شناخته می شوند.

وی تاکید کرد: استفاده کنندگان از این نرم افزارها می توانند شکایات خود را در دادگاهها ارائه دهند.

کد مطلب 785015

