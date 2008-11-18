آغاز صید در مزارع پرورش ماهی خرمشهر

رئیس اداره شیلات خرمشهر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: صید ماهی در سطح 670 هکتار در 30 مزرعه پرورش ماهی گرمابی از نوع کپور، بیگهد، فیتوفاگ و آمور انجام می‌شود.



سیدصالح هلالات صید و برداشت ماهی در این سطح را حدود دو هزار و 300 تن پیش بینی کرد و افزود: پارسال دو هزار و 500 تن در سطح 651 هکتار ماهی پرورشی از مزارع پرورش ماهی در مجتمع شهید احمدیان برداشت شد.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به بروز پدیده خشکسالی در سال زراعی گذشته و به وجود آمدن مشکلات و اثرگذاری آن در روند میزان تولید که منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت نهادهای تولیدی شده بود پیش بینی می‌شود امسال 20 درصد نسبت به پارسال کاهش تولید داشته باشیم.

رئیس اداره شیلات خرمشهر تصریح کرد: بخش عمده ماهی صید شده به صورت تازه به کشور عراق صادر و بخش دیگر به مصرف داخلی خواهد رسید.

هلالات گفت: صید ماهی تا پایان اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت.

