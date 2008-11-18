دو جشنواره سینمایی در پایان راه

به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "سه زن"، تأملاتی بر شعرهای نزار قبانی و یادداشتی بر تصاویر متحرک تخیلات ما. برگزاری نخستین جایزه ادبی جلال، اظهار نظر درباره اکسپو عکس، 927 اثر هنری در جشنواره هدی، آمار تماشاگران تئاتر شهر، تقدیر از مجیدی در جشنواره دنوراستارز، جشن صد سالگی فیلمساز پرتغالی، نمایش دو فیلم ایرانی در جشنواره اولو فنلاند و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ساخت تله فیلم "روز بعد از خوشبختی"، معرفی برگزیدگان بخش جنبی جشنواره فیلم کوتاه تهران، برنده شدن فیلم فلسطینی در جشنواره مد فیلم ایتالیا و اخبار کوتاه. گفتگو با محمود پاک‌نیت بازیگر مجموعه "یوسف پیامبر" در صفحه گفتگو، بازخوانی مجموعه "روزگار قریب" در صفحه رادیو و تلویزیون و اختتامیه سومین جشنواره طنز مکتوب و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "دبلیو" ساخته الیور استون، نقدی بر "خواب زمستانی"، گپی با محمد میرکیانی، اهدای نشان جلال به پنج نویسنده ایرانی، واکنش رئیس پلیس امنیت اخلاقی به بلوتوث جعلی بهرام رادان، حضور رئیس جمهور در اختتامیه کتاب دفاع مقدس و اخبار کوتاه. گزارشی از دومین روز نمایشگاه مطبوعات، افتتاحیه کارگاه کتیبه‌نگاری عاشورایی، گپی با مهین شهابی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به نگاهی به موسیقی متن فیلم‌های "آواز گنجشک‌ها"، "سه زن" و "کنعان". نگاهی به کتاب "پاریس- تهران" و نقدی بر فیلم "دعوت" در صفحه سینما و اهدای پنج امضای جلال به پنج نویسنده برتر، پایان سومین جشنواره طنز مکتوب، ادامه مذاکره برای اکران "به رنگ ارغوان" و اخباری کوتاه از مجید مجیدی، لاله اسکندری، محمدرضا شجریان، مهدی کرم‌پور و ... در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، معرفی نمایشگاه آثار مرحوم ایرج زند، درخواست تسریع در بازسازی سینما جمهوری، تحلیلی بر مناظره علیرضا سجادپور و رسول صدرعاملی در برنامه "دو قدم مانده به صبح"، گپی با محمد حقوقی، بزرگداشت‌ها و نمایشگاه‌ها، احتمال حضور "پاداش" در جشنواره فیلم فجر و نمایی از عکاسی امروز ایران در عراق.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به تدوین طرح نظام سینمایی جمهوری اسلامی، انتخاب مهدی کرم‌پور به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش، گزارش فروش سینماهای جهان، نمایشگاه عکس لاله اسکندری، عرضه بی‌سر و صدای "کلاه قرمزی 3" در شبکه ویدئویی، پایان جشنواره فیلم کوتاه تهران، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار و اخبار کوتاه. تام کروز در رأس یک گروه فیلمنامه‌نویسی، تهران میزبان دوسالانه نگارگری، فرمانروایی جیمزباند در گیشه سینماهای جهان، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه تهران، دایناسور طلایی برای محسن مخملباف و فیمسازی پیرترین فیلمساز جهان در 100 سالگی در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به انتقاد از بی‌برنامگی در عرصه فرهنگ، مبارزه سازمان‌یافته هالیوود با دین، اهدای نشان جلال به پنج نویسنده ایرانی، بزرگداشت طاهره صفارزاده در موزه فلسطین، حرف‌های رئیس رسانه ملی، واکنش رئیس پلیس امنیت اخلاقی به انتشار بلوتوث دروغین بهرام رادان و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به یادداشتی بر موفقیت مجموعه "روزگار قریب"، نگاهی به مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" و بازتاب‌ این مجموعه در وبلاگ‌ها. یادداشتی بر نمایشگاه عکس لاله اسکندری، گزارش فروش فیلم‌های جهانی، واکنش به تغییر رئیس سازمان صدا و سیما، حرف‌های جواد شمقدری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.