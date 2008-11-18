  1. هنر
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۷

برترین منتقدین کتاب معرفی شدند / تقدیر از داوری، دستغیب و جمادی

برگزیدگان پنجمین جشنواره‌ نقد کتاب عصر دیروز با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و تعدادی از پژوهشگران عرصه کتاب معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه فلسفه غرب، رضا داوری اردکانی برای نقد "کاش می توانستیم چشم ها را بشوییم"، در حوزه دین سید لطف الله جلالی و علی نقی خدایاری (به طور مشترک) برای نقد "روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی"، در حوزه علوم اجتماعی (زیرگروه جامعه شناسی) حمید عباداللهی برای نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی معرفت و علم، در همین گروه (زیرگروه علوم سیاسی) عباس خلجی برای نقدی با عنوان "جان فورن و نظریه پردازی انقلابها، و در حوزه ادبیات فارسی، محمد غلامرضایی و اکرم السادات حاجی سیدآقایی  به خاطر "نثر شیوای فارسی در خدمت قرآن" برگزیده شدند.

همچنین در حوزه فلسفه اسلام محمدمهدی نوش‌آبادی و جعفر امشاسفند مشترکا به خاطر "تصحیح مرآه الزمان در آینه نقد"، در گروه ادبیات کودک و نوجوان (زیرگروه شعر)، سیدمهدی یوسفی به خاطر "نوعی وزن در ادبیات کودک، در همین گروه (زیرگروه داستان کودک)، سید امین حسینیون به خاطر "مته به خشخاش پارسیان"، در حوزه شعر بزرگسال عبدالعلی دستغیب به خاطر نقد "آه تا ماه"، در حوزه ادبیات داستانی سیاوش جمادی به خاطر "انکار حضور دیگری و مریم غفاری‌جاه به خاطر گذری بر سالهای ابری (نوشته علی اشعرف درویشیان) مشترکاً مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش جنبی این جشنواره نیز از منتقد پیشکسوت مصطفی ذاکری و منتقد جوان عبدالله صلواتی تقدیر شد. در همین بخش زیرگروه نشریات، از احمد سمیعی گیلانی سردبیر نشریه‌ "نامه‌ فرهنگستان" و "جمشید کیان‌فر" سردبیر آینه‌ میراث تقدیر شدند.

کد مطلب 785018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها