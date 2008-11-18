برترین منتقدین کتاب معرفی شدند / تقدیر از داوری، دستغیب و جمادی

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه فلسفه غرب، رضا داوری اردکانی برای نقد "کاش می توانستیم چشم ها را بشوییم"، در حوزه دین سید لطف الله جلالی و علی نقی خدایاری (به طور مشترک) برای نقد "روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی"، در حوزه علوم اجتماعی (زیرگروه جامعه شناسی) حمید عباداللهی برای نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی معرفت و علم، در همین گروه (زیرگروه علوم سیاسی) عباس خلجی برای نقدی با عنوان "جان فورن و نظریه پردازی انقلابها، و در حوزه ادبیات فارسی، محمد غلامرضایی و اکرم السادات حاجی سیدآقایی به خاطر "نثر شیوای فارسی در خدمت قرآن" برگزیده شدند.

همچنین در حوزه فلسفه اسلام محمدمهدی نوش‌آبادی و جعفر امشاسفند مشترکا به خاطر "تصحیح مرآه الزمان در آینه نقد"، در گروه ادبیات کودک و نوجوان (زیرگروه شعر)، سیدمهدی یوسفی به خاطر "نوعی وزن در ادبیات کودک، در همین گروه (زیرگروه داستان کودک)، سید امین حسینیون به خاطر "مته به خشخاش پارسیان"، در حوزه شعر بزرگسال عبدالعلی دستغیب به خاطر نقد "آه تا ماه"، در حوزه ادبیات داستانی سیاوش جمادی به خاطر "انکار حضور دیگری و مریم غفاری‌جاه به خاطر گذری بر سالهای ابری (نوشته علی اشعرف درویشیان) مشترکاً مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش جنبی این جشنواره نیز از منتقد پیشکسوت مصطفی ذاکری و منتقد جوان عبدالله صلواتی تقدیر شد. در همین بخش زیرگروه نشریات، از احمد سمیعی گیلانی سردبیر نشریه‌ "نامه‌ فرهنگستان" و "جمشید کیان‌فر" سردبیر آینه‌ میراث تقدیر شدند.

