دوستان رونالدو دیدار خیریه را بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های "دوستان رونالدو" و "دوستان زیدان" دیشب در دیداری خیریه به مصاف هم رفتند که تیم رونالدو در پایان با نتیجه 6 بر 5 مقابل حریف خود به برتری رسید. این دیدار در حالی برگزار شد که صدها تن از هواداران قادر به حضور در ورزشگاه نشدند.

مجد، دانش آموز 16 ساله مراکشی به رویترز گفت: اسم این دیدار را "مبارزه با فقر" گذاشته اند اما آدم های فقیری مثل ما حق تماشای این دیدار را ندارند.

بلیت‌های این دیدار خیریه بین 50 تا هزار درهم (6 تا 114 دلار) قیمت داشت البته برگزار کنندگان این دیدار گفتند بسیاری از این بلیت ها را به مقامات مراکشی اهدا کرده اند تا بین هواداران توزیع کنند.

از سوی زین الدین زیدان، جواد نکونام بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا نیز برای همراهی تیم او دعوت شده بود اما این بازیکن به خاطر اهمیت بازی مقابل امارات و حضور در تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان طی نامه‌ای از اسطوره فوتبال فرانسه عذرخواهی کرد و به جای حضور در بازی خیرخواهانه دوستان رونالدو و زیدان به اردوی تیم ملی در امارات پیوست.