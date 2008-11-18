برای توسعه کوراش برنامه داریم/ در المپیک هنرهای رزمی شرکت می کنیم

سید عبدالجلیل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق و اشاره به جلسه خود با "کامیل جان یوسف اف" رئیس فدراسیون جهانی کوراش اظهار داشت: در این جلسه بحث های مختلفی مطرح شد که محور اصلی آن به حضور رسمی این رشته در بازیهای داخل سالن سال ویتنام در سال 2009 و المپیک هنرهای رزمی آسیا بود که مقرر شد با تمام قدرت در این دو رویداد مهم شرکت کنیم.

وی ادامه داد: کوراش راه رسمی شدن و حضور قطعی در میادین بزرگ را به سرعت طی می کند و ما می توانیم از این موقعیت برای رسیدن به موفقیت های بزرگ بهترین بهره را ببریم چرا که پتانسیل خوبی در این رشته داریم.

رئیس فدراسیون جودو در مورد المپیک هنرهای رزمی در آسیا گفت: این بازیها از سوی شورای المپیک آسیا به تصویب رسیده و اولین دوره آن در رشته های کوراش، جودو ، جوجیتسو، موی تای ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، تکواندو و کاراته، 5 تا 13 اردیبهشت ماه سال آینده در بانکوک برگزار خواهد شد و ما نیز تیمی قدرتمند را راهی این دوره از مسابقات خواهیم کرد.

رضوی درپایان پیرامون شایعه سفر به سودان به عنوان کاردار سفارت گفت: چنین چیزی صحت ندارد و از سوی روابط عمومی فدراسیون هم تکذیب شد.