گام اول در همکاری ایران کنگو بالا بردن حجم تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان امروز دوشنبه با بوانا انسنفو وزیر پارلمانی کنگوی دموکراتیک در خصوص راههای توسعه مناسبات پارلمانی، سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو کرد.



متکی در این دیدار با اشاره به اینکه ایران در توسعه مناسبات با آفریقا مصمم و جدی است گفت: برای شتاب دادن به همکاریهای خود با کنگو می‌توانیم گام اول را در بالا بردن حجم تجارت دوجانبه برداریم.



وی از صدور محصولات صنعتی ایران به کنگو، مشارکت شرکتهای خصوصی ایران در طرح توسعه این کشور به ویژه در بخشهای بهداشتی، تولید برق، کشاورزی، سدسازی، خودروسازی، انرژی و اکتشاف نفت به عنوان اموری یاد کرد که می‌تواند موجبات ارتقای سطح همکاریهای دوکشور را فراهم آورد.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین مبادله تیمهای تخصصی و امضای موافقتنامه‌های همکاری به همراه ارائه تسهیلات به شرکتهای خصوصی را هموار کنند راه رشد مناسبات و شناخت متقابل ظرفیتها معرفی کرد.



متکی در پایان پس از ارائه گزارشی توسط وزیر پارلمانی کنگو پیرامون اوضاع این کشور خاطرنشان کرد: وحدت ملی، پادزهر توطئه‌ها و زیاده‌طلبیهای دشمنان هر ملت است.



وزیر پارلمانی کنگو نیز با اشاره به دیدارهایش با مقامات ایرانی و بازدید از مراکز صنعتی کشورمان گفت: تصویر جدیدی از ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و صنعتی بدست آورده‌ایم و متقاعد شدیم که زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.



وی با تاکید بر اینکه اراده رهبران کنگو بر توسعه مناسبات با ایران است خواستار حضور شرکتهای صنعتی و عمرانی ایران در کشورش شد.



وزیر پارلمانی کنگو در پایان اظهار امیدواری کرد:‌ با تأسیس کمیسیون مشترک اقتصادی، بستر مناسب برای تعریف و اجرای پروژه‌های صنعتی میان دو کشور فراهم شود.

