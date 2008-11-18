پیشنهاد ایران مورد توجه فدراسیون جهانی تکواندو قرار گرفت

حسن ذوالقدر که جهت حضور در سمینار علمی و فنی فدراسیون جهانی تکواندو راهی کره جنوبی شده بود، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سمینار پربار و مفیدی با حضور مسئولان فدراسیون جهانی و نمایندگان قاره‌های مختلف برگزار شد که طی آن پیشنهادهای مختلف مطرح و در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: هدف فدراسیون جهانی از برگزاری چنین سمیناری جذابیت بیشتر و فعال کردن مبارزان برای ثبت امتیازات بیشتر در مسابقات بود که پیشنهادهای متعددی در این زمینه مطرح و به تصویب رسید.

ذوالقدر از کوچک‌تر شدن محوطه مبارزه، استفاده از هوگوی الکترونیکی، اهمیت بیشتر به اخطارها، امتیاز دادن به ضربات دست، امتیازات بیشتر به ضربات بالا و ریسکی به عنوان مهمترین اقدامات آینده فدراسیون جهانی در این راه اشاره کرد.

مدیرفنی تیم ملی تکواندو در مورد پیشنهادهای ایران در این سمینار گفت: برگزاری راند چهارم به طور کامل برای حصول نتیجه و تعیین فرد پیروز مهمترین پیشنهاد ما بود که با استقبال حاضرین مواجه شد. امتیاز بیشتر به تکنیک‌های چرخشی و زیبا و دادن امتیاز به ضربات دست از طریق هوگوی الکترونیکی از دیگر پیشنهادهای ایران در سمینار علمی و فنی فدراسیون جهانی تکواندو بود.

ذوالقدر در پایان گفت: کمیته فنی تمامی پیشنهادهایی که در این سمینار تصویب شد را بررسی کرده و بهترین‌های آن را در اولین کنگره جهانی برای تصویب نهایی مطرح می کند.