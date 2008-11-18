واحد معاضدت جلوی ورود پرونده های غیرکیفری به دادسرا را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی صبح سه شنبه در مراسم راه اندازی واحد ارشاد و معاضدن قضایی در دادسرای عمومی و اقلاب گرگان افزود: همچنین فعالیت این واحدها در کاهش اطاله دادرسی که از سیاستها یمهم قوه قضادیه است نقش مهم دارد.

وی اظهار داشت: مراجعت‌های بی‌مورد به دادسرا و عدم ارائه صورت درست از خواسته و دعوا به دادگاه، موجب طولانی شدن روند رسیدگی، تاخیر درکسب نتیجه و اطلاله دادرسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دقت در انتخاب عنوان طرح شکایت و دعوی، نحوه تنظیم لایحه، ضمیمه کردن دلایل، مدارک و مستندات و یافتن مرجع تنظیم و تعیین هزینه‌های قانونی از فعالیتهای واحدهای معاضدت قضایی است.

به گفته پوریانی، با تشکیل واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاهها و دادسراها هم مراجعین به درستی راهنمایی و هم برای افرادی که نیاز به وکیل داشته باشند چاره‌اندیشی می‌شود.

دادستان عمومی وانقلاب گرگان، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی و راهنمایی و ارایه راههای ساده وکوتاه به مراجعان در احقاق حق خود را از دیگر وظایف این واحدها عنوان کرد.

وی یادآورشد: بر اساس هماهنگی واحد ارشاد و معاضدت قضایی و کانون وکلای دادگستری گلستان، اعضای این کانون رایگان به مراجعین در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان مشاوره می دهند.

600 شورای حل اختلاف و 12 حوزه قضایی در گلستان فعالیت دارد.