تولید زیتون در گرگان بیش از میانگین استانی است

علی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال جاری بین دو تا چهار تن محصول زیتون به ازای هر هکتار در باغات زیتون این شهرستان تولید شده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که سرمای سال گذشته و خشکسالی سال جاری خسارتهای زیادی به بخش کشاورزی از جمله باغات زیتون وارده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درصد قابل توجهی از باغات زیتون این شهرستان در اراضی شیبدار واقع شده است که این امر در احیای این اراضی تاثیر زیادی دارد.

به گفته اصغری، از مجموع یکهزار و 200 هکتار باغات زیتون این شهرستان 700 هکتار باغات بارور است.

مدیرجهاد کشاورزی گرگان بیان داشت: 70 درصد این باغات از نوع کرونکی و زرد روغنی است که در فصل پاییز و برای روغن کشی برداشت می شود.

وی خواستار گسترش و توسعه صنایع روغنی کشی و تبدیلی در این منطقه شد.