  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

دستور وزیر علوم برای احیای شورای عالی عتف/ تشکیل کمیسیون دائمی عتف

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دستور اکید وزیر علوم برای راه اندازی مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: با ابلاغ ایجاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی ریاست جمهوری، کمیسیون دائمی این شورا به زودی تشکیل می شود.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون ایجاد شورای عتف از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام به ریاست جمهوری و از ریاست جهوری به وزارت علوم ابلاغ شده است و به عنوان دبیر این شورا از وزیر علوم کسب تکلیف کردیم و وزیر علوم نیز بر راه اندازی مجدد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد و دستور راه اندازی مجدد را داده است.

وی اظهار داشت: البته دبیرخانه عتف در این مدت فعال بوده است و بحثهایی مانند نقشه جامع علمی و برنامه پنجم و بسیاری دیگر را نمی شد در این مدت تعطیل کرد و فعالیتهای بیرونی خود را متوقف کرده بود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در نهایت دبیرخانه عالی عتف فعال شد و در بالاترین سطح ساختار وزارت علوم در نظر گرفته شد. کمیسیون دائمی عتف نیز به زودی از اعضای شورای عالی عتف دعوت به عمل می آورد و درخواست چهارمین جلسه نیز برای تشکیل عالی عتف به ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی در زمینه جلساتی که تاکنون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور ریاست جمهوری تشکیل داده است به مهر گفت: ما سه جلسه داشتیم که یک جلسه آن در دولت قبل و دو جلسه مهم در این دولت برگزار شده است و هم اکنون درخواست تشکیل جلسه چهارم با حضور ریاست جمهوری از طرف دبیر شورا و وزیر علوم ارائه شده است.

کبگانیان در پاسخ به اینکه برخی شایعات درباره استعفای وی از سمت دبیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شنیده می شود، به مهر گفت: تا زمانی که ببینم موفق هستم و امور پیش می رود در این سمت هستم. دبیری شورای عالی عتف از مسئولیت هایی است که به آن علاقه دارم از این رو در چند ماه آینده نیز صبر می کنم ببینم شورا راندمان کافی را دارد یا نه البته با عزمی که در سران نظام به وجود آمده فکر می کنم، شورا راندمان خوبی را خواهد داشت.

وی همچنین درباره برخی تداخل مسئولیتها و وظایف که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با برخی نهادهای تازه تأسیس دارند گفت: بسیاری از شرح وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص است و شرح وظایف نهادهایی که تازه ایجاد شده اند نیز بررسی می شود.

کد مطلب 785036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها