جوسازی برنامه ریزی شده علیه شریف / طراحی نرم افزار تولید مقاله قلابی!

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور با بیان این مطلب افزود: رئیس یک صنعت، نامه ای را ضمیمه مقاله ای کرده که در یک نشریه خارجی منتشر شده و در آن ادعا شده است که 90 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف مهاجرت می کنند. این فرد، نامه و ترجمه مقاله را برای تمام مقامات مملکت از صدر تا ذیل ارسال کرده است.

وی ادامه داد: آمار جمع قابل توجهی از فارغ التحصیلانی که مهاجرت می کنند و از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز فارغ التحصیل شده اند در معاونت دانشجویی وزارت علوم وجود دارد و وزارت علوم لیست دقیق آنها را به تفکیک سال و دانشگاه دارد. آمارها نشان می دهد که خروج 90 درصدی فارغ التحصیلان شریف دروغ است و مشخص نیست که منظور افرادی که چنین ادعاهایی می کنند، چیست.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: اصلا مهاجرت دانش آموختگان مگر چه اشکالی دارد. چه اشکالی دارد دانشجوی نخبه کشورمان اقدام به ادامه تحصیلات عالی در دانشگاههای رتبه اول دنیا کند. مگر خودمان دوره دکتری را در دانشگاههای معتبر دنیا نگذراندیم. بنابراین خروج از کشور برای ادامه تحصیل مذموم نیست بلکه بحث این است که مسئولان شرایطی فراهم کنند تا این دانش آموختگان پس از اتمام تحصیل در خارج به کشورمان بازگردند که این نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری دارد.

اعطای ماهانه 300 هزار تومان کمک هزینه به دانشجویان دکتری

وی از اعطای ماهیانه 300 هزار تومان به عنوان کمک هزینه به دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شریف از محل اعتبارات این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجوی دکتری باید تمام وقتش را بر روی مسائل علمی بگذارد، این در صورتی است که در حال حاضر اکثریت دانشجویان دکتری وقتشان را برای کار بیرون صرف می کنند.

سعید سهراب پور افزود: به وزارت علوم پیشنهاد داده شد که به اندازه مبلغی که توسط دانشگاه ماهیانه به دانشجویان دکتری پرداخت می شود به همان اندازه نیز وزارت علوم در این زمینه برای دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شریف سرمایه گذاری کند اما اکنون 2 ماه از سال تحصیلی می گذرد و هیچ خبری نشده است.

دعوت از استادان ایرانی دانشگاههای برتر جهان برای حضور در کمیته تز دانشجویان صنعتی شریف

وی از آغاز برنامه هایی برای راه اندازی مراکز تحقیقاتی در زمینه های انرژی و هوا فضا و ... در دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و گفت: به کمیسیون آموزش پیشنهاد شده که اگر زمینه ایجاد مراکز تحقیقاتی در جوار دانشگاهها فراهم شود و صنعت و دولت و جامعه تصمیم بگیرند که سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام دهند، دانشگاه صنعتی شریف می تواند یک هزار نخبه که در سطح بین المللی حرف برای گفتن دارند را جذب کند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر ارتباط سیستماتیک با نخبگان مقیم خارج کشور در جمع خبرنگاران گفت: تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف از استادان دانشگاههای برتر دنیا هستند. می خواهیم با این برترها ارتباط مستمری داشته باشیم از آنها برای حضور در کمیته تز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت کنیم.

رتبه جهانی امسال صنعتی شریف 530 است

به گزارش مهر، سعید سهراب پور اخباری که به نقل از وی در برخی پایگاههای خبری مبنی بر عدم اعتبار موسسه تایمز (موسسه بین المللی رتبه بندی دانشگاهها) منتشر شده را تکذیب کرد و گفت: با تایمز در ارتباط هستیم و هیچ گاه نگفته ام که رنکینگ تایمز بی اعتبار است. تایمز امسال 400 دانشگاه اول دنیا را اعلام کرد و دانشگاههایی که دارای رتبه پس از 400 هستند را به ترتیب بر اساس حروف الفبا لیست کرد.

وی افزود: برخی در تحلیل نتایج امسال رتبه بندی دانشگاهها بر اساس رنکینگ تایمز مقداری سهل انگاری کرده و برای پیدا کردن رتبه دانشگاهی که بین 400 و 500 قرار گرفته است بر اساس "الف، ب" شمارش کرده اند. بر طبق این نگاه سهل انگارانه به رتبه بندی تایمز، دانشگاهی که 20 مرتبه عقب تر از چهارصدمین دانشگاه دنیا قرار دارد دارای رتبه 420 می شود اما نگاه درست این است که این دانشگاه ممکن است دارای رتبه 401 یا 499 باشد.

سهراب پور از استعلام رتبه واقعی دانشگاه صنعتی شریف از تایمز خبر داد و گفت: دانشگاه صنعتی شریف رتبه 530 را کسب کرده است. شنیده ام دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران نیز رتبه 499 تایمز را کسب کرده است.

طراحی نرم افزار تولید مقاله قلابی!

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تقلبهای علمی در دانشگاه صنعتی شریف گفت: گروهی که تقلبهای علمی را پیدا می کنند، مرکزشان در دانشگاه صنعتی شریف است. گروهی در دانشگاه صنعتی شریف با این پدیده مذموم مقابله می کنند. استاد راهنما در زمینه پایان نامه ها باید متوجه و به روز باشد. اگر استادی به روز بود سریع به تقلب احتمالی پی می برد.

وی با بیان اینکه تقلب علمی در دانشگاه صنعتی شریف سابقه نداشته است، گفت: یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف نرم افزاری درست کرده که بتواند مقاله قلابی تولید کند. مقاله قلابی را برای ژورنالها می فرستد تا تست کند که آیا ژورنال مورد نظر دارای اعتبار است یا خیر، تست کند که آیا ژورنال مزبور متوجه می شود این مقاله قلابی است یا خیر!

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: یک مورد از همین مقاله های قلابی برای یک مجله که اتفاقا در ISI نیز نمایه شده است، ارسال شد. این مجله اقدام به چاپ مقاله قلابی کرد. از آن پس به اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعلام کردیم که دیگر مقالاتشان را برای این مجله نفرستند.