مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

هشدارتهران به امارات درباره بد رفتاری با مسافران ایرانی

توکلی : دولت نیازی به اجرای طرح تحول ندارد

عرضه گازوئیل با کارت سوخت از اول آذر



اعتماد:

امروز مجلس درباره انتخاب صادق محصولی به وزارت کشور نظر می دهد، رای گیری برای هشت ماه وزارت

هیئت آمریکایی : غافلگیر شدیم، روسای شش دانشگاه آمریکایی در دانشگاه صنعتی شریف

تکذیب خبرسازی های جریان مخالف، میر حسین موسوی تکذیب کرد



اعتماد ملی :

اولین محموله ال ان جی قطر، ماه جاری به انگلیس می رود، گاز ایران در جیب قطر

ایران میانجیگری ترکیه را نپذیرفت

سرنوشت وزیر پیشنهادی کشور، امروز در مجلس رقم می خورد، محصولی در برزخ اعتماد



ایران :

رئیس جمهور در آستانه جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی کشور: روابط دولت و مجلس خدشه ناپذیر است

سخنگوی وزارت امور خارجه: مسائل ایران و امریکا فراتر از میانجیگری است

مدیر کل تامین اجتماعی: زمان توزیع برگه های سهام عدالت بازنشستگان تمدید شد



ابرار:

رئیس جمهور: حرف های بی ربط در روابط مجلس و دولت تاثیری ندارد

با وجود 3 قانون مهم؛ احمد توکلی: نیازی به اجرای طرح تحول اقتصادی نیست ، دولت مدرک تحصیلی من و رحیمی را با هم بررسی کند

مصباحی مقدم: تکیه بر در آمدهای نفتی بسیار زیاد است



ابتکار:

در نخستین مصاحبه تلویزیونی پس از پیروزی اعلام کرد؛ اولویت های اوباما

میرحسین موسوی درباره انتخابات اظهار نظر نکرده است

جوانفکر: هدفم توهین به رئیس مجلس و نمایندگان نبود

رئیس سازمان ثبت: غیر قانونی است - سخنگوی دولت: الزامی است



پول:

تغییر ناگهانی مدیریت شرکت بورس

قشقاوی: منتظر تغییر جدی در آمریکا هستیم

مجلس امروز محصولی را محک می زند

بودجه 88 تبصره ندارد



تفاهم:

حسن قالیباف اصل جای علی رحمانی را در شرکت بورس گرفت؛ تغییردرتیم پیروز

احمد توکلی با اشاره به سه قانون پیشین: نیازی به لایحه ی تحول اقتصادی نیست

گاز سلمان در چالش کمبود گاز بیهوده می سوزد؛ زیان کرسنت را از دلالان قرار داد بگیرید



جام جم:

هشدار ایران به امارات

احمدی نژاد: عده ای در پی خدشه بر روابط برادرانه مجلس و دولت هستند

هفته آینده در مجلس، تکلیف معلمان حق التدریس روشن می شود



جوان:

دردیدار فرمانده نیروی مقاومت مطرح شد، تاکید مراجع عظام و علما بر تقویت جایگاه بسیج

احمدی نژاد: روابط دولت و مجلس با حرف های بی ربط مخدوش نمی شود

اوباما: گوانتانامو را می بندیم، ازعراق می رویم



جمهوری اسلامی:

مقتدا صدر: تصویب توافقنامه امنیتی با آمریکا فروش عراق و نشانه ذلت است

استقبال کاخ سفید از تصویب توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن

مناظره غیر مستقیم مجلس و دولت در مورد طرح تحول اقتصادی



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار امیدواری کرد: منتفع شدن مردم با اجرای اصل 44

رئیس جمهور: ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با ترکیه قائل نیست

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی: روش سولانا و 1+5 در موضوع هسته ای قابل قبول نیست



حیات نو:

احمدی نژاد روابط قوه مجریه و مقننه را خدشه ناپذیر خواند، روابط مجلس و دولت در بوته محک

توکلی: اصلا پولی وجود ندارد که توزیع شود

گزارش بانک مرکزی از آمار یک ساله تا پایان تیر ماه، نقدینگی 1/18درصد رشد کرد



خبر:

توافق ایران وترکیه برای سرمایه گذاری مشترک در ساخت 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید

پل میان گذر دریاچه ارومیه دیروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید، تحقق آرزوی 30 ساله در بزرگترین سازه دریایی کشور

برای تصدی پست وزارت کشور، محصولی باید امروز نصف +1 رای اعتماد نمایندگان را کسب کند



خورشید:

رئیس جمهور پل دریاچه ارومیه را افتتاح کرد، تحقق آرزویی 29 ساله

عضو شورای شهر تهران: پارک های شهر خانه مهر بازنشستگان

رئیس پلیس امنیت اخلاقی: 85 درصد مردم خواستار ادامه طرح امنیت اخلاقی



دنیای اقتصاد:

رحمانی رفت، قالیباف آمد، تغییر به بازار سرمایه رسید

نامه بنزینی وزیر نفت به مجلس

پیشنهاد تعلیق طرح تحول اقتصادی از سوی توکلی



سرمایه:

قوه قضائیه: طرح دولت قانونی نیست، مالیات انتقال مکرر املاک اجرا نمی شود

پس از 29 سال و با حضور احمدی نژاد، پل میان گذر دریاچه ارومیه افتتاح شد

وزیر نفت مسئولیت واردات بدون مجوز و فراتر از میزان مصوب بنزین را پذیرفت، دولت امسال متمم واردات بنزین نمی دهد



سیاست روز:

نسخه بهارستان برای محصولی

بررسی رویکرد واشنگتن در افغانستان، آمریکا در پی سو استفاده از طالبان علیه ایران است

بلوغ سیاسی مجلس و دولت عامل جلوگیری از اختلاف افکنی است

افزایش 23 درصدی در آمد مالیاتی دولت



صدای عدالت:

پروژه های گازی ایران در هاله ای از ابهام، قطر از ایران جلو زد

احتمال انصراف محصولی

نوذری خرید بنزین غیر قانونی را پذیرفت، اعتراف وزیر نفت

بازرسی بانوان ایرانی توسط ماموران مرد اماراتی



قدس:

تحول بزرگ در روابط دو کشور بزرگ جهان اسلام ، نشست علمای ایران و عربستان برگزار می شود

معاون بانک مرکزی در گفتگو با قدس:چک از شمول قانون " یوم الادا" خارج می شود

تاکید مراجع و علمای حوزه علمیه قم، بسیج باید به سلاح فکری مسلح باشد



کاروکارگر:

در مراسم افتتاح فاز اول پروژه، رئیس جمهوری: طراحی و ساخت پل میان گذر ارومیه اثبات توانمندی متخصصان ایرانی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی : تورم حاصل از اجرای طرح تحول حداقل 20 درصد است

نشریه جنزدیفنس: آزمایش موشکی اخیر جهشی در توانمندی های ایران است



کارگزاران:

کارگزاران آرایش فراکسیون های مجلس در آستانه رای اعتماد را بررسی می کند، محصول رایزنی های محصولی در دقیقه 90

" عدالت ، محور قانون" در سخنان دکتر کاتوزیان

همزمان با انتشار اخبارانحرافی درباره نامزدی نخست وزیری پیشین، میر حسین موسوی: خاتمی بهترین گزینه انتخابات



کیهان:

اقتصاددان آمریکایی فاش کرد، 3000 میلیارد دلار هزینه آمریکا در اشغال عراق

عصر دیروز در تهران، تفاهم نامه گازی بین ایران و ترکیه امضا شد

خبرسازی حامیان خاتمی و تکذیب معنادار میرحسین موسوی

رئیس جمهور: حرف های بی ربط عده ای در روابط مستحکم دولت بامجلس تاثیری ندارد



وطن امروز:

پل عظیم دریاچه ارومیه افتتاح شد، پایان انتظار 29 ساله آذری ها

2 انفجار در پالایشگاه تهران

اعلام نرخ جدید آرم های طرح ترافیک



همبستگی:

احمدی نژاد در مراسم افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه: عده ای مترصد ایجاد فاصله بین دولت و مجلس هستند

میر حسین موسوی: اگر خاتمی نیاید برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری فکر خواهم کرد

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری: راهنمایی و رانندگی در برابر دریافت اعتبارات، برنامه های خود را ارائه کند



همشهری:

با سخنان رئیس جمهوری آغاز می شود، اجلاس شهرداران اسیا فردا در تهران

احتمال دخالت خارجی در ماجرای ربودن دیپلمات ایرانی در پیشاور

فاصله ارومیه - تبریزنصف شد

ابهام در چگونگی جبران کسری بودجه



هدف واقتصاد:

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد: آمادگی دولت برای اصلاح قیمت ها در پایان نیمه دوم سال

فتاح خبرداد: توافق ساخت 6 هزار مگاوات نیروگاه میان ایران و ترکیه

میرحسین موسوی: خط قرمز من خاتمی است