نیاز 15 تا 25 درصد دانشجویان به خدمات مشاوره

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی دلایل نیاز دانشجویان به مراکز مشاوره گفت: استرسها، فشارها، ناراحتیها و مشکلات آموزشی، دوری از خانواده، بحران هویت، ازدواج و روابط بین فردی چالشهایی هستند که دانشجویان با آنها رو به رو هستند و مشاوران می توانند در این زمینه ها به آنها کمک کنند.

وی با اشاره به پانزدهمین گردهمایی سراسری مراکز مشاوره دانشگاههای کشور که 29 و 30 آبان ماه در دانشگاه گیلان گفت: این گردهمایی با هدف گردهم آمدن روسای مراکز مشاوره و دعوت از تعدادی از مسئولان وزارتی و تبادل تجربیات برگزار می شود.

یعقوبی گفت: بررسی برخی چالشها و مشکلات که در مراکز مشاوره در خصوص مسائل بهداشت روانی دانشجویان وجود دارد، هماهنگ سازی اقدامات مراکز و ایجاد وحدت رویه از اهداف دیگر برگزاری این گردهمایی است.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم افزود: همکاری با تربیت بدنی وزارت علوم برای سلامت جسمی و تأثیر آن در سلامت روانی و تقویت همکاریهای با اداره کل فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای نحوه پیشگیری و کنترل مصرف مواد مخدر نیز از اهداف وزارت علوم است که در این سمینار مور بررسی قرار می گیرد.

وی از تهیه پروتکل شرح وظایف مراکز مشاوره دانشگاهها برای مشخص شدن وظایف این مراکز خبر داد و گفت: وزارت علوم 2 سال است که در راستای ارتقای سلامت روانی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاهها چکاپ اولیه به منظور غربالگری به عمل می آورد که با این کار دانشگاهها از وضعیت جسمانی و روانی دانشجویان ارزیابی به دست می آورند و دانشجویان نیازمند به مراجعه به مراکز مشاوره را شناسایی می کنند.

یعقوبی اجرای این طرح پژوهشی برای دانشجویان سال بالایی را از دیگر برنامه های وزارت علوم عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، وضعیت سلامت روانی و جسمانی دانشجویان از زمانی که وارد دانشگاه شدند با زمان ورود به دانشگاه مقایسه می شود تا تغییرات روانی دانشجویان در این مدت مشخص شود.

وی افزود: همچنین اینکه دانشگاهها می توانند عامل حفاظتی در زمینه سلامت روان دانشجویان یا اینکه یکی از منابع استرس برای آنها محسوب می شوند به وسیله این طرح مشخص خواهد شد.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم اضافه کرد: در این سمینار با همفکری روسای مراکز مشاوره، فرم جامع ارزیابی برای این منظور تهیه می شود.

وی رابطه بین مراکز مشاوره و بهداشت در دانشگاهها را نیز یکی از موارد مورد بحث در این سمینار عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از این مراکز در دانشگاهها فعالیتهای متفاوتی دارند و هر کدام با مسائل مختلفی روبرو هستند، تقویت و ادغام این مراکز با یکیدگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.