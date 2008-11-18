به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز داوودی معاون اول ، حسین شیخ الاسلام مسئول دفتر ، علی سعیدلو معاون اجرایی ، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد را همراهی می کنند .

در بدو ورود رئیس جمهور و هیئت همراه به صحن علنی محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر نواب رئیس اول و دوم رئیس مجلس از رئیس جمهور استقبال کردند.

صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور نیز همزمان با رئیس جمهور وارد صحن علنی مجلس شد.

در حال حاضر دکتر علی لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس، طبق برنامه در حال قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزیران است .

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور تا دقایقی دیگر آغاز می شود .

