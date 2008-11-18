محمد امین شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام تشکلهای صنفی در حوزه رسانه های دیجیتال افزود: این اقدامات شامل رتبه بندی نرم فزارها، استانداردسازی و بررسی محتوای نرم افزارهای ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا تشکلی برای بررسی محتوای نرم افزار وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال آلمان مجموعه ای برای این منظور در نظر گرفته است که با انتشار نشریه ای، کالاها و خدماتی که در حوزه رسانه های دیجیتال تولید می شود را رتبه بندی و معرفی می کند.

شهرستانی با اشاره به تولید نرم افزارهای تقلبی در کشور اضافه کرد: تاکنون نهادهایی در این زمینه در کشور ایجاد نشده بود ولی در سالهای اخیر تلاشهایی در زمینه استانداردسازی و انطباق محتوا با آنچه شرکتهای ارائه کننده ادعا می کنند شده است و درصدیم تا با مقایسه محتوای الکترونیکی آنها را رتبه بندی کنیم.

رئیس مجمع ناشران الکترونیک به ارائه نرم افزاهای فاقد اعتبار که پس از مدتی تاریخ انقضای آن (اکسپایر) به پایان می رسد اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از ورود این نرم افزارها‌ و رعایت حقوق تولید کنندگان نرم افزار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این تولیدات شناسنامه صادر می شود.

وی در این باره به مهر توضیح داد: در این زمینه قانونی در سال 79 به تصویب رسید که ماده 17 این قانون با تاکید بر رعایت حق تولید کنندگان به ثبت نرم افزارها اشاره دارد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: طبق این قانون ثبت مشخصات فنی نرم افزار بر عهده شورای عالی انفورماتیک و ثبت نرم افزارهایی که اختراع نباشد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گفته شهرستانی، ثبت نرم افزارهایی که اختراعی هستند نیز بر عهده سازمان ثبت شرکتها گذاشته شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌ ‏رسانه ای با بیان اینکه به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وضع مقرراتی آمادگی خود را برای ثبت نرم افزارها اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه درصدد است تا با شناسنامه دار کردن نرم افزارها سند مالکیتی برای تولید کنندگان صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه سند صادر شده برای تولید کنندگان دارای بار حقوقی است، گفت: این سند ضمن آن که بر رعایت حقوق تولید کنندگان محتوای الکترونیکی تاکید دارد، می تواند مانعی برای متخلفان باشد.

شهرستانی همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرای این اقدام بتواند از تولید نرم افزاهایی تقلبی جلوگیری کند.