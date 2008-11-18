نقد تعیین مقام و اصالت اثر است/ فضای زبانی جامعه ایران بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره نقد کتاب عصر دیروز گذشته با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی ارشاد، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسین فرهنگی مجلس و چند تن از پژوهشگران عرصه نقد کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد.

شکایت داوری اردکانی از خودش!

در ابتدای این مراسم رضا داوری اردکانی یکی از برگزیدگان این دوره جشنواره نقد کتاب با اشاره به ضعف نقد در ایران گفت: من از خودم شکایت می کنم که 50 سال قصد داشته‌ام به نقد و نقادی بپردازم اما کار درخوری نکردم. البته کارهایی کردم که رفع تکلیف نبود و ادای تکلیف هم بود اما نقد نبود.

وی با بیان اینکه "نقد نوعی درک و دریافت جوهره چیزهاست" افزود: کافی نیست بگوییم ملاصدرا، فلوطین، ابن سینا و ... بزرگند بلکه باید بگوییم که این بزرگواران در تاریخ فلسفه ایران چه کرده‌اند و منشاء چه آثاری بوده‌اند.

اردکانی اضافه کرد: نقد کار دشوار و بزرگی است و اشراف می‌خواهد. کسی که اثری را نقد می‌کند باید آن را به تمامی هضم و درک کرده و فهمیده باشد. نقد تعیین مقام، موقع و اصالت یک اثر است.

مدیون منتقدانم

در ادامه غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دینی که نسبت به منتقدان دارد گفت: بیش از 40 سال است که مشتری پر و پا قرص مجلات نقد کتاب بوده ام و از خواندن نقد هم خیلی چیزها آموخته ام و بسیاری از کتابهایی را که خوانده‌ام بعد از انتخاب این نقدها انتخاب کرده ام.

وی پیشنهاد کرد کتابی تحت عنوان "اخلاق نقد" نوشته شود و در توضیح آن افزود: کسی که می خواهد نقد کند و کسی که نقدی متوجه‌اش می‌شود باید اصول اخلاقی را رعایت کنند. ما اساسا برای نقد کردن و نقد شدن آماده نیستیم. ساده است درباره نقد سخن بگوئیم اما آیا در عمل هم اینگونه است.



حداد عادل در پایان گفت: مجلات نقد ما نباید عرصه قلم دریدگیها و عربده جوییهای قلمی باشد. اگر بتوانیم فضای نقد را فضایی معتدل و اخلاقی کنیم موفق خواهیم بود. نقد باید به یک عادت و رویه ادبی تبدیل شود.

نقد در ایران یعنی ویرایش

احمد سمیعی گیلانی دیگر برگزیده جشنواره نقد کتاب با اشاره به پیشرفت مفهوم نقد در غرب گفت: مفهومی که ما از نقد مراد داریم غیر از آن چیزی است که در غرب پیش رفته است. نقد در نظر منتقدان معاصرغرب آن چیزی نیست که ما در نظر داریم. ما از نقد ادبی بیشتر به ویرایش پرداخته‌ایم و از نقد علمی دور بوده‌ایم.



وی نقدهای معصومی همدانی بر آثار سهراب سپهری را نمونه یک نقد خوب توصیف کرد.

فضای زبانی جامعه ایران بحرانی است

سیاوش جمادی از دیگر برگزیدگان این جشنواره نیز در سخنانی فضای نقد و زبان را در جامعه ایران بحرانی توصیف کرد و گفت: ما در فضای کنونی با بحران زبانی روبروییم و این سبب می‌شود که به خوبی سره از ناسره تشخیص داده نشود.

در پایان این مراسم علی اوجبی دبیر جشنواره به ارایه گزارشی از مراحل برگزاری آن پرداخت و گفت: نزدیک به 40 نفر از اساتید در 11 کارگروه تخصصی متشکل از 3 داور، حدود 650 مقاله ای را که از 79 نشریه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود داوری کردند که از این میان 110 مقاله به مرحله بعد راه یافت و در پایان داوریهای این مرحله نیز برگزیدگان مشخص شدند.