رایزنی زیباری و کاظمی قمی درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری در این دیدار درباره موضع دولت عراق در رابطه با توافقنامه امنیتی توضیح داد و تاکید کرد که این توافقنامه در بر دارنده بندهایی که به امنیت ملی کشورهای همسایه آسیب برساند، نیست.

وی همچنین با بیان اینکه عراق هرگز پایگاهی برای تجاوز به کشورهای دیگر نخواهد بود، تصریح کرد: هیئت هایی برای توضیح و شرح توافقنامه امنیتی به کشورهای همسایه سفر کرده و خواهند کرد.

در این دیدار همچنین مسائل مورد اهتمام دو کشور بحث و بررسی شد.

شورای وزیران عراق روز گذشته در نشستی استثنایی این توافقنامه را تصویب کرد. این توافقنامه در حالی تصویب شد که همچنان با مخالفت و اعتراض مردم، احزاب و جریانهای سیاسی مختلف این کشور همراه است.

قرار است توافقنامه امنیتی چهارم آذر در پارلمان عراق به رای گذاشته شود.

