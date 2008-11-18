حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: هیئتها و مساجد سرمایههای ملی و تاریخی هستند و حضور جوانان و نوجوانان در هیئتها و مجالس عزاداری بسیار پررنگ و جدی است و این حضور برکت و سازندگی دارد.
وی با بیان اینکه 80 درصد از اعضای هیئت های مذهبی و تشکلهای مذهبی در این استان را نیروهای جوان تشکیل میدهند، گفت: یک هزار و 348 تشکل در استان سمنان وجود دارد.
روحانی نژاد با بیان اینکه هیئت ها و کانونهای فرهنگی در هدایت مردم و آشنایی با دین خدا وظیفه دارند، اظهار داشت: حفظ و تقویت آرمانهای انقلاب اسلامی از وظایف هیئتهای و تشکلهای مذهبی است.
نظر شما