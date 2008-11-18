۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

طراحی و تولید کارت هوشمند برای کنترل گمرکات در کشور

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده کاوان پیشرو گفت: پژوهشگران کشور موق به طراحی و تولید کارتهای هوشمند گمرکی شدند که قادر به کنترل گمرکات کشور است.

نعمت هرندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: اجناس کامیونهایی که وارد کشور می شوند بر روی کارتهای هوشمندی به نام  "پته" ثبت می شوند و پلیس راه با چک کردن آن می تواند نحوه ورود و خروج و قاچاق کالارا کنترل کند.

وی به جعل این کارتها و سایر برگه های امنیتی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به این موارد اقدام به طراحی و تولید کارتهای هوشمند کردیم  که امکان جعل آن تقریبا غیرممکن است.

هرندی پور اظهار اشت: در این پروژه اطلاعات لازم بر روی این کارتها گذاشته می شود و پلیس راه با استفاده از دستگاههای کارت خوان، اطلاعات موجود در کارتها را کنترل می کند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه در حوزه افزایش امنیت اطلاعات اجرا شده است، ادامه داد: در حال حاضر استفاده از این کارتها در چهار گمرک خرمشهر، بوشهر، انزلی و مرکزی اجرایی شده است و تا پایان سال در چهار گمرک دیگر کشور نیز عملیاتی می شود.

کد مطلب 785053

