طرح ساماندهی ترافیک شهری بجنورد معطل دستور استانداری است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، اردشیر ریاحی دیشب در نشست خبری افزود: با گذشت چهار ماه از ارسال طرح ساماندهی ترافیک شهری به استانداری خراسان شمالی همچنان این طرح مطرح نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست ترافیک شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی به حد بحران رسیده و شهرداری برای کاهش این ترافیک و تسهیل در تردد شهری نیازمند تصویب این طرح در استانداری است.

او اضافه کرد : اگرچه میزان مشغله کاری استاندار خراسان شمالی زیاد بوده ولی این دلیلی بر معطلی چهارماهه طرح ساماندهی ترافیک شهری نمی شود.

شهردار بجنورد مرکز استان خراسان شمالی گفت: درخواست ما از استاندارخراسان شمالی و مسئولان استانداری تصویب این طرح شهرداری در بخش ترافیکی است.

ریاحی افزود: با ارتقاء شهر بجنورد به مرکز استان خراسان شمالی برای ایجاد زیرساختها این نهاد سالانه به حداقل دو هزار میلیارد ریال اعتبار دارد.

به گفته وی این در حالیست که میزان درآمد شهرداری در سال کمتر از 200 میلیارد ریال است.

وی گفت: ایجاد زیرساختهای جدید در بدنه شهر بجنورد نیازمند عزم ملی و اعتبار ملی داشته که تاکنون در بخش تخصیص اعتبار دولتی به شهرداری بجنورد کمترتوجه شده است.

شهردار از تاخیر حدود یکساله تصویب چارت اداری این نهاد در وزارت کشور نیز انتقاد کرد و گفت: چارت اداری شهرداری بجنورد به عنوان شهرداری درجه نه با 102 نیرو در وزارت کشور معطل مانده است.

ریاحی افزود: پیگیری شهرداری بجنورد برای تصویب و ابلاغ این طرح از وزارت کشورکارساز نبوده و قرار شده تا با تصویب چارت اداری تمام شهرداریهای کشور در وزارت کشور یکجا این مصوبه ابلاغ شود.

ریاحی نیروهای موجود شهرداری بجنورد را حدود یک هزار و 190 نفر اعلام کرده که 317 نفر از این نیروها در بخش اداری شهرداری فعالیت دارند.

شهردار بجنورد گفت: بیش از 870 نیروی موجود شهرداری به صورت فصلی صرفا در بخش عمرانی فعالیت داشته و با کم شدن کارکرد عمرانی این نیروها از بدنه شهرداری حذف می شوند.

وی اظهار داشت: در شرایط زمانی فعلی که شهرداری نیازی به نیروهای عمرانی نداشته این نهاد در سدد رایزنی با استانداری خراسان شمالی و فرمانداری بجنورد برای چگونگی اخراج این قشر است.

ریاحی گفت: شهرداری به دنبال این طرح بوده که با اخراج این کارگران فشاری بر جامعه کارگری ایجاد نشده ضمن اینکه شهرداری نیز نمی تواند حقوق این نیروها را در زمان بیکاری بپردازد.

شهردار بجنورد گفت: هم اکنون شهرداری ماهانه شش میلیارد و 300 میلیون ریال برای پرداحت حق و حقوق، نیروهای رسمی, قراردادی، پیمانی و کارگران فضلی می پردازد که تاکنون بالغ بر 40 درصد درآمد هشت ماهه شهرداری برای پرداحت حقوق این قشر هزینه شده است.

ریاحی افزود: شهرداری بجنورد در سال جاری 204 میلیارد ریال درآمد پیش بیبنی شده مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر باید کسب کند که 98 میلیارد ریال آن درهشت ماهه کسب شده است.