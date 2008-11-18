جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دقایقی پیش مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت صادق محصولی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور را آغاز کرد .

براساس آیین نامه داخلی مجلس در این جلسه ابتدا رئیس جمهور در معرفی و دفاع از وزیر پیشنهادی یک ساعت سخنرانی خواهد کرد ، سپس دونماینده مخالف و دو نماینده موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام 15 دقیقه دیدگاه های خود را درمورد وزیر پیشنهادی اعلام می کنند .



وزیر پیشنهادی نیز می تواند 30 دقیقه از برنامه های خود دفاع کند و به سخنان نمایندگان مجلس پاسخ دهد و پس از آن رای گیری با ورقه انجام می شود.



