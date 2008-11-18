افزایش نرخ تورم نگران کننده است

مجید قاسمی در گفتگو با مهر با اشاره به تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، گفت: متاسفانه به دلیل فزونی تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی و رشد سریع نقدینگی شاهد ایجاد تورمی به بیش از 24 درصد هستیم.

دبیرکمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ تورم به میزان مذکور را نگران کننده توصیف کرد و افزود: امید است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری تا پایان امسال نرخ تورم را مهار کند.

وی با بیان اینکه امید است که نرخ تورم به بیش از میزان فعلی افزایش نیابد، بیان کرد: اگر نرخ تورم بیش از رقم فعلی افزایش یابد، در سالهای آینده مجبور به اعمال انضباط مالی و پولی بیشتری خواهیم بود تا این نرخ کاهش یابد.

قاسمی یکی از بحثهای جدی در ارتباط با نرخ تورم بالا را وجود اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: این اشکالات ساختاری را نیز باید با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برطرف کرد.