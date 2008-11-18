پیشگویی طوفانها با استفاده از تکنولوژی راداری

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنولوژی جدید که توسط سازمان هواشناسی ژاپن و موسسه ملی تحقیقات علوم زمینی و پیشگیری از بلایای طبیعی ارائه شده است، می تواند به عنوان سیستمی هشدار دهنده که کمبود آن تا به حال در تکنولوژی های رایج هواشناسی محسوس بوده است، مسئولان را از وقوع بارانهای شدید و خطرساز نیز مطلع کند.

این سیستم دارای شبکه راداری با نام شبکه ایکس است که با استفاده از الگوی داپلر و قرارگیری در پنج نقطه مختلف در سراسر توکیو قادر به رصد باد و باران خواهد بود.

الگوی داپلر که در پدافندهای هوایی و کنترل ترافیک هوایی استفاده زیادی دارد، پدیده ای است که از بازگشت امواج به فرستنده از هدف مورد نظر به منظور اندازه گیری سرعت شعاعی هدف صورت می گیرد.

به گفته متخصصان این تکنولوژی با ردیابی بارش باران در ابرها با استفاده از ارسال امواج رادیویی قادر به پیشگویی و مشخص کردن مناطقی خواهد بود که تحت تاثیر طوفانهایی با سرعت 54 کیلومتر بر ساعت و یا قویتر قرار خواهند گرفت.

همچنین این سیستم به نسبت رادار سازمان هواشناسی ژاپن، با استفاده از دو نوع متفاوت از امواج رادیویی برای تشخیص تغییر شکل قطرات باران از شکل گرد به شکل تیز و کشیده از دقت بالاتری برای تشخیص میزان شدت بارش باران برخوردار است.

بر اساس گزارش یاهو، سازمان هواشناسی ژاپن تنها زمانی توانایی تشخیص وقوع طوفان و یا بارانهای سیل آسا را دارد که وزش باد به سطح معیینی از شدت خود برسد. با این حال تشخیص منشا شکل گیری این طوفانها همچنان به عهده این سازمان قرار دارد.