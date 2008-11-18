مجلس طرح استقلال بانک مرکزی را تدوین می کند

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما طرح استقلال بانک مرکزی را پیگیری می کنیم، گفت: هم اکنون این طرح هنوز در دست تهیه است.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح رئیس کل بانک مرکزی نیز همانند وزیران کابینه با پیشنهاد رئیس جمهوری و رای اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد، افزود: با این اقدام رئیس کل بانک مرکزی نیز مانند وزرای دولت در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مذکور را باعث افزایش استقلال بانک مرکزی و ثبات در تصمیم گیریها دانست و تصریح کرد: با تصویب چنین طرحی دیگر عدم تغییر رئیس کل بانک مرکزی از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

مصباحی مقدم تصویب این طرح را باعث عملکرد بهتر بانک مرکزی دانست و گفت: با تصویب این طرح اعمال تغییرات در بانک مرکزی به سهولت ممکن نخواهد بود.