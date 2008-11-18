۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۹

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

مجلس طرح استقلال بانک مرکزی را تدوین می کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش پارلمان برای تدوین هرچه سریعتر طرح استقلال بانک مرکزی خبر داد که براساس آن، قرار است رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهوری و و رای اعتماد مجلس تعیین شود.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما طرح استقلال بانک مرکزی را پیگیری می کنیم، گفت: هم اکنون این طرح هنوز در دست تهیه است.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح رئیس کل بانک مرکزی نیز همانند وزیران کابینه با پیشنهاد رئیس جمهوری و رای اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد، افزود: با این اقدام رئیس کل بانک مرکزی نیز مانند وزرای دولت در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مذکور را باعث افزایش استقلال بانک مرکزی و ثبات در تصمیم گیریها دانست و تصریح کرد: با تصویب چنین طرحی دیگر عدم تغییر رئیس کل بانک مرکزی از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

مصباحی مقدم تصویب این طرح را باعث عملکرد بهتر بانک مرکزی دانست و گفت: با تصویب این طرح اعمال تغییرات در بانک مرکزی به سهولت ممکن نخواهد بود.

 

