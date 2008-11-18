۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

دانشکده زیست‌شناسی در دانشگاه علوم پایه دامغان ایجاد می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان گفت: با تصویب هیئت امنای دانشگاه، دانشکده زیست‌شناسی در این دانشگاه ایجاد می شود.

علی حقیقی ‌اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: هم اکنون دو گرایش‌ رشته زیست‌شناسی در دوره کارشناسی و دو گرایش ‌در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پایه دامغان دایر است.

وی افزود: قابلیت تبدیل این مجموعه به دانشکده زیست‌شناسی و افزایش شمار دانشجویان این رشته‌ها در شهرستان دامغان وجود دارد.

به گفته وی، بیش از 10 نفر تعداد اعضای هیئت علمی فعال در رشته‌ گرایش‌های زیست‌شناسی این دانشگاه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان اظهار داشت: دو نفر عضو هیئت علمی دیگر در این رشته‌ها در دانشگاه علوم پایه دامغان در حال استخدام هستند.

حقیقی‌ اصل با بیان اینکه تامین فضا در دانشگاه مشکل اساسی این دانشگاه است، گفت: انتظار می‌رود تامین فضای کالبدی برای دانشگاه علوم پایه دامغان در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به دامغان مورد توجه جدی قرار گیرد.

