علی حقیقی ‌اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: هم اکنون دو گرایش‌ رشته زیست‌شناسی در دوره کارشناسی و دو گرایش ‌در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پایه دامغان دایر است.

وی افزود: قابلیت تبدیل این مجموعه به دانشکده زیست‌شناسی و افزایش شمار دانشجویان این رشته‌ها در شهرستان دامغان وجود دارد.

به گفته وی، بیش از 10 نفر تعداد اعضای هیئت علمی فعال در رشته‌ گرایش‌های زیست‌شناسی این دانشگاه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان اظهار داشت: دو نفر عضو هیئت علمی دیگر در این رشته‌ها در دانشگاه علوم پایه دامغان در حال استخدام هستند .