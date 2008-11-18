چاقی شکمی احتمال مرگ زودرس را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، چنانچه سایز دور شکم افراد به میزان 5 سانتیمتر افزایش یابد احتمال مرگ زود هنگام در زنان 13 درصد و در مردان تا 17 درصد افزایش می یابد.

در ضمن چنانچه دور شکم بسیار بزرگ شود و شکم بیرون زده شود حتی در مواردی به دلیل احتمال بروز اختلالات متعدد ممکن است احتمال مرگ تا دو برابر نیز افزایش یابد.

متخصصان توصیه می کنند افراد به محض مشاهده بزرگی شکم حتما BMIخود را اندازه بگیرند تا دریابند که ایا به طور کلی دچار اضافه وزن شده اند و یا اینکه مشکل فقط در ناحیه شکم است.

این کار تناسب میان وزن و قد فرد را نشان می دهد و چنانچه نتیجه بین 18 تا 24 باشد خطری فرد را تهدید نمی کند اما مقدار بیشتر از این به منزله خطر اضافه وزن و یا چاقی مرضی است.

متخصصان علت خطرناک بودن چاقی شکمی را در تجمع بافت چربی در این ناحیه و مانع شدن از عبور راحت جریان خون و هم چنین تولید و انتشار هورمونها در بدن عنوان می کنند.