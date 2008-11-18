۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

آلمان با خاطره تلخ مونیخ 2001 با انگلستان دیدار می کند

تیم فوتبال آلمان فردا شب در حالی طی دیداری دوستانه در "المپیک " مونیخ مقابل انگلستان صف‌آرایی می کند که آخرین بار با نتیجه سنگین 5 بر یک در این ورزشگاه به حریف خود باخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان در سال 2001 در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2002 با نتیجه 5 بر یک مقابل انگلستان با مربیگری "اسون گوران اریکسون" تن به شکست داد. البته آلمانی‌ها سال گذشته در "ومبلی" لندن موفق شدند با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود انگلستان به برتری برسند.

بر پایه گزارش رویترز، انگلستان در این دیدار ریو فردیناند، وین رونی، استیون جرارد و فرانک لمپارد را به دلیل مصدومیت به خدمت نخواهد داشت ضمن اینکه دیوید بکهام هم به دلیل بازی نکردن در تیم باشگاهی خود، از سوی فابیو کاپلو برای  حضور در این مسابقه دعوت نشده است.

از سویی یواخیم لو هم برای این دیدار، کاپیتان میشاییل بالاک، تورستن فرینگس و فیلیپ لام را در اختیار ندارد. پیوتر تروخفسکی، سیمون رولفس و توماس هیتزلسپرگز هم در این دیدار تیم آلمان را همراهی خواهند کرد. آلمان چهار بازیکن جدید در دیدار با انگلستان خواهد داشت: تیم ویسه (دروازه بان)، ماروین کومپر و مارسل شافر(مدافع) و توبیاس ویس (هافبک).

لو گفت: نمی دانم چه اتفاقی می افتد اما می خواهم به بعضی از بازیکنان جدید و یا همه آنها فرصت بازی بدهم. این بازیکنان اتفاقی به تیم ملی آلمان دعوت نشده‌اند.

