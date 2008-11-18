ارتقای واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر شاهین محمدصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش خواهیم کرد که واحد را از نظر کیفی ارتقا دهیم و پس از آن به کمیت بپردازیم تا تعداد بیشتری از دانشجویان در این واحد به تحصیل بپردازند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سیاست کلی دانشگاه افزایش کیفیت خدمات آموزشی در این واحد است و پس از آن دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) را متناسب با توان علمی دانشگاه، امکانات موجود و مصوبات شورای گسترش در این واحدها اجرا می کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی یادآور شد: در آینده نه چندان دور نیز از ایرانیان خارج از کشور و دانشجویان خارجی با شرایطی که از نظر مقررات علمی تطابق داشته باشد برای آموزش در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دعوت به عمل می آید.

وی خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت، واحدهای بین الملل تا قبل از 5 سال از زمان تصویب واحد بین الملل خود حق گرفتن دانشجوی خارجی را ندارند و واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز هر زمان توانمندی خود را در بار نشاندن دانشجوی داخلی به ثمر رساند به سمت جذب دانشجوی خارجی حرکت می کند.

محمدصادقی با اشاره به ظرفیت شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی در فراهم کردن زمینه تعداد بیشتری از جوانان مایل به تحصیل دانشگاهی، گفت: سیاستهای کلی کشور توسعه علمی و ایجاد واحدهای جدید آموزشی و به خصوص استفاده از امکانات مردمی است که این سیاستها در دستور کار وزارتخانه های بهداشت و علوم قرار دارد و بنا این است که به استناد مواد برنامه چهارم توسعه از ظرفیت های خالی دانشگاهها به منظور آموزش و تحصیل تعداد بیشتری از جوانان کشور استفاده شود.

وی اظهار داشت: از همین رو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان یکی از دانشگاههای مادر نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند و سعی شده است واحد بین الملل این دانشگاه که از دو سال قبل در جزیره قشم کار خود را آغاز کرده هم به رفع محرومیت نقاط دور افتاده کشور کمک کند و هم زمینه اعتلای علمی کشور و آموزش تعداد بیشتری از جوانان را فراهم کند. این واحد با برنامه ریزی بلند مدت زمینه ایجاد ارتباط علمی و آموزشی با کشورهای همسایه و تربیت دانشجوی خارجی را نیز ایجاد می کند.