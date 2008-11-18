تخریب روابط ایران و پاکستان هدف برخی گروههای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران افزود: ربوده شدن دیپلمات ایرانی در پاکستان می تواند با انگیزه تخریب روابط مثبت دو کشور با توجه به وجود جریانهای افراطی داخلی و نیز استقرار پایگاه گروهک طالبان در این کشور تحلیل شود.
وی تصریح کرد: ربوده شدن دیپلمات ایرانی از ناحیه جریاناتی هدایت می شود که از تیرگی روابط ایران و پاکستان سود می برند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران تاکنون رایزنی هایی با مقامات کشور افغانستان انجام داده که هنوز نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده است.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی با دعوت از معاون منطقه آسیایی وزارت امور خارجه خواستار گزارش اقدامات انجام شده برای پیگیری موضوع ربوده شدن دیپلمات ایران در پاکستان شده است.
