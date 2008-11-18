۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۳

سبحانی نیا:

تخریب روابط ایران و پاکستان هدف برخی گروههای منطقه است

مشهد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به روابط مثبت ایران و پاکستان در زمینه های مختلف، طبیعی است که تخریب این رابطه هدف برخی از گروهها در منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران افزود: ربوده شدن دیپلمات ایرانی در پاکستان می تواند با انگیزه تخریب روابط مثبت دو کشور با توجه به وجود جریانهای افراطی داخلی و نیز استقرار پایگاه گروهک طالبان در این کشور تحلیل شود.

وی تصریح کرد: ربوده شدن دیپلمات ایرانی از ناحیه جریاناتی هدایت می شود که از تیرگی روابط ایران و پاکستان سود می برند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران تاکنون رایزنی هایی با مقامات کشور افغانستان انجام داده که هنوز نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با دعوت از معاون منطقه آسیایی وزارت امور خارجه خواستار گزارش اقدامات انجام شده برای پیگیری موضوع ربوده شدن دیپلمات ایران در پاکستان شده است.

