۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

رایزنی مالکی و سنیوره درباره توافقات بغداد و بیروت

نخست وزیر لبنان در تماسی تلفنی با همتای لبنانی خود درباره توافقات به عمل آمده بین دو طرف بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار، "فواد سنیوره" در تماسی تلفنی با "نوری المالکی" درباره عملکرد کمیته هماهنگی وزارتی بین لبنان و عراق با هدف اجرای پیش نویس توافقنامه دوجانبه بین بیروت و بغداد به ویژه درباره موضوع نفت با یکدیگر رایزنی کردند.

طی چند ماه گذشته فواد سنیوره در سفری به بغداد هدف از این سفر را تقویت روابط دوجانبه و ایجاد راهکارهای همکاری مشترک میان دو طرف در همه زمینه ها عنوان کرد.

از سوی دیگر فواد سنیوره این روزها آماده می شود تا با "فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه در بیروت دیدار کند.

قرار است نخست وزیر فرانسه پنجشنبه آتی به بیروت سفر کند.

در این حال منابع آگاه به روزنامه الاخبار اعلام کردند: نخست وزیر فرانسه در خلال سفر آتی اش به بیروت هیچ توافقنامه ای را با طرف لبنانی امضا نخواهد کرد.  

