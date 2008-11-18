۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

احمدی نژاد در دفاع از محصولی:

محصولی معتقد به همدلی و همراهی همه قوا در مدیریت کشور است

رئیس جمهور محصولی را عمیقا معتقد به همدلی و همراهی همه قوا در مدیریت کشور خواند و تاکید کرد که وی این آمادگی را دارد که در صورت تکلیف همه دنیا را کنار بگذارد و به انجام خدمت بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی کشور که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد در دفاع از صادق محصولی گفت : همه عنایت دارید که به فضل الهی امروز در یکی از بهترین شرایط بعد از انقلاب قرار داریم و به لطف خدا و وجود رهبری وحدت و همدلی بین آحاد ملت برقرار است.

وی با اشاره به حضور هوشمندانه و تعیین کننده مردم در صحنه های گوناگون اظهار داشت: کشور با همراهی دولت و مجلس به عنوان کارگاهی برای سازندگی تبدیل شده و هر روز حاصل این همدلی در قالب پروژه و نوآوری بروز می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در ظریب رشد علمی در منطقه اول هستیم افزود: در عرصه جهانی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و تهدیدهای روزمره که مدتها بیشرمانه و علنی علیه ایران وجود داشت تمام شده و هیچ قدرتی حتی فکر نمی کند که توان و اراده آن را داشته باشد که بتواند اقدامی علیه کشورمان انجام دهد.

وی با بیان اینکه امنیت در سراسر کشور برقرار است تصریح کرد: برای رشد اقتصادی کشور دولت و مجلس در تلاشند و قانون اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 با توجه به اینکه 4 ماه از تصویب آن می گذرد به سرعت در حال پیشرفت است.

 احمدی نژاد با اشاره به انجام سفرهای استانی گفت: گر چه در سال آخر دولت هستیم اما ذره ای از نشاط دولت کم نشده  و دولت بر شعارهای خود پایبند است.

وی با بیان اینکه همه چیز برای پیشرفت ملت آماده است خاطرنشان کرد: امروز بیشتر از هر روز نیازمند پیشرفت و همدلی و همکاری هستیم و قدرتهایی که موفقیت ملت ایران را نمی پسندند هر روز برنامه ای جدید دارند تا صفوف به هم فشرده نیروهای انقلاب را بر هم بزنند.

رئیس جمهور ادامه داد: همه با هم برادریم و در یک راه باید حرکت کنیم وحضور دولت نهم و مجلس هشتم امید زیادی برای ملت و سایر ملتها ایجاد کرده است.

وی افزود: اختلاف سلیقه ها بین دولت و مجلس و دو قوه طبیعی است و اینها در آرمانهای انقلاب و استحکام نیروها هیچ اثری ندارد.

 احمدی نژاد گفت : عده ای بیرون نشسته اند و ستاد تشکیل داده اند و می خواهند با حرفهای دم دستی دلخوری ایجاد کنند ، اما بدانند به جایی نخواهند رسید و مایوس خواهند شد .

وی ادامه داد کسانی که روزی می خواستند همه مملکت را یکجا بفروشند و چیزی هم نگیرند در اقدامات خود موفق نخواهند شد.

رئیس جمهور همچنین در معرفی صادق محصولی اظهار داشت: از سال 56 ایشان را از دانشگاه می شناسم و در سالهایی که عده ای در مقابل انقلاب ایستادند، ایستاد و همواره در خط مستقیم انقلاب حرکت کرده است.

وی افزود : عده ای حرفهایی را در رابطه با ایشان و فلان شهید زدند که این حرفها از اساس ریشه ندارد و این حرفها به چنین کسی نمی چسبد.

احمدی نژاد گفت : امروز در وزارت کشور نیازمند کسی هستیم که کار را جمع و جور کند چرا که 5-6 ماه است که در آنجا دچار تزلزلیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه یک نفر باید فضای سیاسی کشور را پر نشاط کند، امنیت برقرار کند، موضوع استانها را بررسی کند و به رابطه دولت و مجلس بپردازد گفت: آقای محصولی آدم توانمندی برای این کار است. سابقه کار در وزارت کشور دارد و ذهنش سازمان یافته و منطقی است .

وی با بیان اینکه محصولی عمیقا معتقد به همدلی و همراهی همه قوا در مدیریت کشور است گفت : اگر نگوییم ایشان از نیروهای اصیل اولیه انقلاب است اما از اولیهای نسل دوم انقلاب است.

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: ایشان این آمادگی را دارد که در آن روزی که تکلیف می شود همه دنیا را کنار بگذارد و به انجام خدمت بپردازد.

وی در پایان ضمن تشکر از سخنرانی موافقان و مخالفان خاطرنشان کرد: مصلحت نیست که بیش از این در وزارت کشور دچار تزلزل باشیم انشاء الله با یک رای خوب نمایندگان به وزیر کشور رای خواهند داد.

