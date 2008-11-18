۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

سالانه 600 هزار نفر به مراکز مشاوره ناجا مراجعه می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا گفت: سالانه بیش از 600 هزار نفر به مراکز مشاوره پلیس مراجعه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فردوس قماشچی صبح سه شنبه در همایش آسیبهای اجتماعی در ستاد فرماندهی انتظامی گلستان افزود: برابر بررسیهای انجام شده بیش از 85 درصد مراجعه کنندگان ارائه خدمات مشاوره ای را موثر می دانند.

وی اظهار داشت: 75 درصد مشکلات مردم در کلانتریها به سازش منتهی می شود و طرح مشاوره فعال گام مهمی در ارائه خدمات مشاوره ای پلیس است.

وی از اجرای طرح مشاوره جامعه نگر از سال گذشته در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح مشاوران با حضور در بین اقشار مختلف مردم به ارایه خدمات مشاوره ای می پردازند.

به گفته قماشچی، امنیت به عنوان یک فرآیند اجتماعی حاصل تعامل منطقی و ارتباط چند سویه بخشهای مختلف جامعه از جمله خانواده ها است.

مدیرکل مشاوره و مددکار یاجتماعی ناجا بیان داشت: ضعف ایمان، فقر، بیکاری، عدم پایبندی به اصول و ارزشهای فرهنگی، سست شدن بنیان خانواده و بی عدالتی از جمله عوامل مهم تهدید کننده امنیت اجتماعی به شمار می آید.

وی یادآورشد: خشونتهای خانوادگی، اختلافات شدید در خانواده هاف صلاق، وجود اراذل و اوباش و فساد و بی بندوبار ینیز می تواند در بی ثباتی اجتماعی نقش زیادی داشته باشد.

وی عنوان کرد: اهمیت بخشیدن به پیشگیری اجتماعی و تعامل میان مردم و پلیس از رویکردهای مهم این مرکز است و اکنون در تمامی استانهای کشور مررکاز مشاوره و مددکاری در کلانتریها دایر است.

