احمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان افزود: تامین منابع آبی با کمیت و کیفیت مناسب و مطمئن برای 21 روستای شرق دامغان از اهداف اجرا این طرح توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 17 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است، گفت: در سال‌جاری 9 میلیارد و 957 میلیون ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه 30 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح نیاز است، گفت: اجرای مجتمع آبرسانی علاوه بر سهولت در بهره‌برداری، کنترل متمرکز بر منابع آب، افزایش حجم ذخیره آب، بالا بردن کیفیت آب و در نهایت رفع قطعی آب و کمبود آب در روستاهای هدف را به همراه دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان افزود: این طرح در حال حاضر به بیش از 47 لیتر در ثانیه و در انتهای طرح به 5/65 لیتر در ثانیه آب نیاز دارد که از هشت حلقه چاه عمیق تامین می‌شود.

احمدیان جمعیت فعلی 21 روستای مورد هدف در این طرح را بیش از 11 هزار نفر و در انتهای طرح، 15 هزار و 91 نفر عنوان کرد و گفت: مجتمع آبرسانی 21 روستای شرق دامغان با حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .