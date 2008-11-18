  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

درجلسه امروز مجلس مطرح شد:

انتقاد خباز از عدم احیای شورای پول و اعتبار

انتقاد خباز از عدم احیای شورای پول و اعتبار

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به عدم اجرای قانون مجلس و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شورایهای عالی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز در جلسه علنی امروز مجلس در حضور رئیس جمهور  که برای برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به مجلس آمده است در تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: در تاریخ 20 فروردین مجلس احیای شوراهای عالی را تصویب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر مصوبه مجلس نظر دارد و بعد از ابلاغ این قانون هنوز شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز نکرده است.

نماینده مردم کاشمر در خانه ملت ادامه داد: شورای پول و اعتبار برای اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی است و امیدواریم هر چه زودتر این شوراها و از جمله شورای پول و اعتبار کار خود را از سر بگیرند.

لاریجانی رئیس مجلس در رابطه این تذکر گفت: اگر چه محتوای تذکر درست است اما ربطی به دستور جلسه ندارد.

کد مطلب 785093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها