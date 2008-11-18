انتقاد خباز از عدم احیای شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز در جلسه علنی امروز مجلس در حضور رئیس جمهور که برای برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به مجلس آمده است در تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: در تاریخ 20 فروردین مجلس احیای شوراهای عالی را تصویب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر مصوبه مجلس نظر دارد و بعد از ابلاغ این قانون هنوز شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز نکرده است.

نماینده مردم کاشمر در خانه ملت ادامه داد: شورای پول و اعتبار برای اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی است و امیدواریم هر چه زودتر این شوراها و از جمله شورای پول و اعتبار کار خود را از سر بگیرند.

لاریجانی رئیس مجلس در رابطه این تذکر گفت: اگر چه محتوای تذکر درست است اما ربطی به دستور جلسه ندارد.