آغاز زودهنگام اردوهای تیم ملی والیبال/ سفر به اروپا و دعوت از ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی که بابت حضور در راس تیم ملی والیبال برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی مطمئن شده است برنامه‌های خود را جهت آماده سازی ملی پوشان تنظیم کرده تا امروز آن را به رئیس فدارسیون والیبال ارائه دهد.

اگرچه پیش از این اعلام شده بود دورجدید تمرینات تیم ملی والیبال در پایان مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور و احتمالا پس از ایام نوروز 88 آغاز می شود، اما حسین معدنی قصد دارد برای جلوگیری از افت بدنی بازیکنان مورد نظرش بلافاصله پس از پایان مسابقات باشگاهی نسبت به برپایی اردو اقدام کند. حتی در صورت موافقت رئیس فدراسیون چند مرحله اردوی مقطعی هم دراواسط مسابقات لیگ برتر برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری اردو در پایان نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر حتمی است اما در صورت امکان پیش از آن هم یک مرحله اردوی کوتاه مدت تشکیل می دهیم تا ارزیابی‌های اولیه از بازیکنان مورد نظر زودتر انجام شود.

وی با بیان اینکه برپایی اردوهای مقطعی در نیم فصل دوم مسابقات هم در برنامه‌های تنظیم شده لحاظ شده است، تصریح کرد: همزمان با پایان مسابقات لیگ برتر تیم ملی والیبال کار رسمی خود را آغاز می کند. در صورتی که مسابقات لیگ دهه دوم اسفند ماه تمام شود، در روزهای پایانی سال جاری یک مرحله اردو خواهیم داشت در غیر این صورت هفته اول ایام نوروز را به برپایی اردو اختصاص می دهیم و آن را به طور مستمر ادامه می دهیم.

معدنی با اشاره به اینکه برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن اردوهای تیم ملی پس از ایام نوروز تشکیل شد، خاطرنشان کرد: استراحت مطلق بازیکنان در نوروز 87 تاثیر کاملا منفی بر روی میزان آمادگی بدنی آنها گذاشته بود، طوریکه تمام جلسات اردوی اول را به بازگشت آمادگی آنها اختصاص دادیم. برای مواجه نشدن دوباره با این مشکل اردوی زودهنگام را برای تیم ملی جهت حضور در مسابقات انتخابی جهان در نظر گرفته ایم.

"سفر به اروپا و دیدار با تیم ملی ترکیه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی نیز دو برنامه دیگر حسین معدنی برای اعزام تیم ملی به مرحله دوم مسابقات زیرگروه جام جهانی 2010 ایتالیا است."

وی در این مورد گفت: دهه دوم فروردین ماه را به اردوی برون مرزی در اروپا اختصاص داده‌ایم. البته در مورد کشور میزبان هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم و بیشتر امکانات مطلوب و به روز را برای تعیین محل اردوی اروپایی خود مدنظر قرار می دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با بیان اینکه در اردیبهشت ما 88 نیز چند دیدار دوستانه با تیم ملی ترکیه خواهیم داشت، تصریح کرد: از ترک‌ها دعوت می کنیم تا برای انجام حداقل چهار بازی دوستانه به ایران سفر کنند. موارد یادشده برنامه‌های کلی تدوین شده برای تیم ملی است که با موافقت محمدرضا داورزنی اجرا می شود.

معدنی درادامه با اشاره به ارزیابی بازیکنان شاغل در لیگ برتر برای دعوت به اردوهای تیم ملی والیبال اظهارداشت: علاوه بر نفراتی که تیم ملی را در مسابقات AVC کاپ آسیا همراهی کردند، نفرات دیگری را هم در فهرست بازیکنان منتخب قرار داده‌ایم، چراکه برخی از ملی‌پوشان دوران افت خود را سپری می کنند و احتمال استفاده از آنها در دور جدید تمرینات تیم ملی کم است. ضمن اینکه کار شناسایی بازیکنان توسط گروه ویژه‌ای انجام می شود. شخصا تا هفته پیش فقط بازی‌های تهران را ارزیابی می کردم اما از هفته آینده دیدارهای برتر شهرستان‌ها را هم از نزدیک می بینم تا بهترین‌ها را به اردو فراخوانیم.

وی درمورد دستیاران خود در کادر فنی تیم ملی والیبال تاکید کرد: در جریان مسابقات AVC کاپ آسیا همکاری خوبی با میرحسینی (مربی) داشتم اما احساس می کنم برای حضوردررقابت‌های آتی به یک کادر فنی چهار نفره نیاز داریم. گزینه‌های مورد نظر خود را در این زمینه به فدارسیون والیبال معرفی می کنم تا در صورت تایید همکاری با آنها را آغاز کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پایان با ابراز خرسندی از حضور در راس تیم ملی والیبال گفت: امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد رئیس فدراسیون والیبال را با کسب سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی بدهم. ضمن اینکه باید سعی کنیم این اعتماد منجر به غرور کاذب در تیم ملی نشود.

مرحله دوم مسابقات زیرگروه جام جهانی 2010 ایتالیا خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) خواستار برگزاری این مرحله از رقابت‌ها در ایران هستند. مسابقات والیبال جام جهانی ایتالیا طی روزهای 2 تا 19 مهرماه سال آینده برگزار خواهد شد.